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Rescatan a 39 migrantes de un tráiler en llamas que se dio a la fuga en un checkpoint de la Patrulla Fronteriza en Texas

El tráiler evadió uno de los puntos de control de CBP en Falfurrias, iniciando una persecución que terminó con el camión en llamas. Todas las personas que viajaban en el interior fueron rescatadas y se encuentran a salvo

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Por:N+ Univision
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Una persecución a alta velocidad por parte de las autoridades texanas estuvo a punto de terminar en tragedia la noche del jueves 4 de junio, luego de que un camión de carga que transportaba ilegalmente a 39 migrantes se incendiara en plena huida.

El incidente comenzó cuando el conductor del vehículo evadió el puesto de control de la Patrulla Fronteriza ( CBP, por sus siglas en inglés) ubicado en Falfurrias. El boletín oficial detalló que el hecho ocurrió aproximadamente a las 8:36 p. m. (hora central), cuando el tractocamión se aproximó al puesto de control ubicado en Encino.

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Durante una inspección migratoria, un perro adiestrado (unidad K9) de la Patrulla Fronteriza alertó sobre la presencia de algo en el remolque. Los agentes indicaron al conductor que se dirigiera a la zona de inspección secundaria, pero este hizo caso omiso de las instrucciones y huyó del puesto de control.

De inmediato, agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas ( TxDPS) y agentes de Falfurrias iniciaron el seguimiento táctico del camión. Los oficiales activaron luces y sirenas intentando detener el vehículo, pero el conductor no se detuvo y continuó hacia el norte por la carretera 281.

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Para frenar la peligrosa marcha, los oficiales desplegaron dispositivos de ponchado de llantas (antidisturbios). Sin embargo, poco después de detenerse, el remolque del camión comenzó a arder en llamas por causas que aún están bajo investigación.

El reporte oficial añade que, a pesar de tener los neumáticos desinflados por el dispositivo de inmovilización, el sospechoso siguió conduciendo hasta que la cabina del camión se incendió. Ante la emergencia, los agentes y policías estatales sacaron de inmediato a los dos ocupantes de la cabina y los detuvieron.

Escape de milagro

A pesar del riesgo inminente y del humo, los 39 migrantes indocumentados lograron salir por su propio pie del remolque antes de que el fuego consumiera la estructura, evitando de milagro una pérdida masiva de vidas.

Video Reportan camiones con migrantes de la caravana que habrían desaparecido


Durante la detención de los ocupantes de la cabina, los agentes descubrieron que había personas dentro del remolque; los oficiales lograron abrir el remolque, que estaba cerrado con llave, y rescatar a las 39 personas sospechosas de estar en el país de manera ilegal antes de que la cabina y el remolque quedaran completamente envueltos en llamas.

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Posteriormente, todas las personas fueron sometidas a una evaluación médica para detectar posibles lesiones antes de ser puestas bajo custodia.

Este suceso vuelve a poner sobre la mesa la extrema peligrosidad de las redes de contrabando humano en la frontera sur de Estados Unidos, donde los migrantes son trasladados en condiciones inhumanas y de hacinamiento.

Actualmente, este caso está siendo investigado conjuntamente por la División de Investigaciones de Seguridad Nacional ( HSI) y la CBP, mientras que la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se encuentra revisando el incidente.

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