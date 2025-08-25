Kilmar Ábrego García es detenido por ICE días después de haber sido liberado a la espera de su juicio, según su abogado

Kilmar Ábrego García se presentó este lunes a una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore y fue detenido, dijo su abogado de acuerdo con los diarios The New York Times y The Washington Post.

Ábrego García llegó hasta la oficina de ICE como se le requirió hace unos días cuando fue liberado mientras espera un juicio por cargos de tráfico de personas de los cuales se ha declarado inocente. Afronta ahora una posible deportación a Uganda, un país africano con abusos documentados a los derechos humanos y un idioma que él no habla.

PUBLICIDAD

El trabajador de la construcción de Maryland se convirtió en el rostro de la dura campaña de Trump contra la inmigración cuando fue deportado por error en marzo a una conocida prisión en su país de origen, El Salvador. Fue devuelto a Estados Unidos en junio, pero entonces fue acusado de cargos de tráfico de personas que sus abogados describen como vengativos.

El gobierno dice que intenta deportarle meses antes de la fecha prevista de su juicio en Tennessee, alegando que el hombre de 30 años, casado y con hijos, es un peligro para la comunidad y miembro de la pandilla MS-13, catalogada como terrorista por la administración de Trump.

El salvadoreño niega vínculos con MS-13

Él ha negado las acusaciones de vínculos con la pandilla, se declaró no culpable de los cargos de contrabando de personas y pidió a un juez que desestimara el caso porque se trataba de cargos presentados a modo de venganza.

Las autoridades de inmigración han dicho que planean deportar a Ábrego García a Uganda, que recientemente aceptó un trato para admitir a ciertos deportados de Estados Unidos, después de que él rechazara una oferta para ser trasladado a Costa Rica a cambio de declararse culpable de cargos de tráfico de personas.

Según sus abogados defensores, el gobierno le había dado a Ábrego García hasta el lunes por la mañana para aceptar el acuerdo de culpabilidad y la deportación a Costa Rica o "esa oferta se retirará para siempre".

Ábrego García apenas llevaba tres días con su familia

Ábrego García regresó con su familia en Maryland el viernes. Un video publicado por defensores de la reunión mostró una habitación decorada con serpentinas, flores y carteles. Abrazó a sus seres queridos y les agradeció "por todo".

Documentos presentados en un tribunal federal muestran que el gobierno de Costa Rica dijo que Ábrego García sería bienvenido como inmigrante legal y no enfrentaría detención.

PUBLICIDAD

En un comunicado, el portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, dijo que los cargos criminales subrayan cómo Ábrego García representa un "peligro claro" y que puede declararse culpable o enfrentar un juicio. "De cualquier manera, haremos que Ábrego García rinda cuentas y protegeremos al pueblo estadounidense", afirmó Gilmartin.

Ábrego García fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo, a pesar de la conclusión previa de un juez de que enfrentaba un "temor bien fundado" de violencia allí. Ante una orden judicial, el gobierno de Trump lo trajo de regreso a Estados Unidos en junio, solo para detenerlo por cargos de tráfico de personas.

Se declaró no culpable y pidió al juez que desestimara el caso, alegando que es un intento de castigarlo por desafiar su deportación a El Salvador. En una moción el fin de semana, su defensa afirmó que la amenaza de deportarlo a Uganda es una prueba más de que la acusación es vengativa.

Los cargos de tráfico se derivan de una parada de tráfico en Tennessee en 2022 por exceso de velocidad. Había nueve pasajeros en el vehículo, y los agentes discutieron entre ellos sus sospechas de tráfico. A Ábrego García se le permitió continuar conduciendo solo con una advertencia.

Ábrego García tiene una esposa e hijos estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años. Aunque fue considerado elegible para la liberación previa al juicio el mes pasado, permaneció en la cárcel a petición de sus abogados, quienes temían que el gobierno republicano pudiera intentar deportarlo nuevamente de inmediato si era liberado.

PUBLICIDAD

Un fallo reciente en un caso separado en Maryland requirió que ICE proporcionara un aviso de 72 horas antes de iniciar procedimientos de deportación, tiempo para permitir que un posible deportado prepare una defensa.

Esta nota será actualizada conforme haya más información.