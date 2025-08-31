Jueza federal frena temporalmente la repatricación de niños guatemaltecos

Video EEUU repatriaría a 600 menores no acompañados a Guatemala: reporte | resumen de las noticias del día

Los abogados de 10 menores guatemaltecos, de entre 10 y 17 años, señalaron en documentos judiciales presentados el sábado por la noche que había reportes de que aviones estaban listos para despegar en cuestión de horas rumbo al país centroamericano. Sin embargo, una jueza federal en Washington dictaminó que esos niños no podían ser sacados del país durante al menos 14 días, a menos que ella decida lo contrario, con una audiencia virtual programada para la tarde de este domingo.

La audiencia tiene como objetivo determinar si esas repatriaciones son legales.

Peticiones de emergencia similares también se presentaron en otras partes del país. Abogados en Arizona e Illinois pidieron a jueces federales que detuvieran las deportaciones de menores no acompañados, lo que subraya cómo la disputa sobre los esfuerzos del gobierno se ha expandido rápidamente.

Sin embargo, a pesar de la decisión judicial los planes de repatriación parecían seguir en marcha, según un reporte de CNN que cita a un abogado de inmigración que representa a niños guatemaltecos que fueron trasladados de su albergue tras el fallo.

Un aviso obtenido por la cadena muestra que prestadores de servicios legales que trabajan con los menores fueron notificados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, responsable de los niños, de que Guatemala habría “solicitado el retorno de ciertos menores extranjeros no acompañados bajo custodia federal con el propósito de reunificar a los UAC con familiares adecuados”.

Se cree que estos niños no tienen ninguno de sus padres en EEUU, pero sí podrían tener un familiar y tienen un padre o tutor legal en Guatemala. Otro criterio para la repatriación, según ese aviso, es que los menores no tengan un caso de asilo pendiente y no corran riesgo de ser víctimas de trata a su regreso, pero los abogados aseguran que algunos de los que han sido identificados ya para el proceso tienen procesos migratorios en curso y/o corren peligro si son devueltos a Guatemala.

La demanda contra la repatriación de menores guatemaltecos

El Centro Nacional de Derecho de Inmigración presentó una solicitud de emergencia ante la Corte de Distrito de EEUU para el Distrito de Columbia, alegando que el gobierno había violado el derecho al debido proceso de esos niños e ignorado las protecciones especiales que tienen por haber cruzado la frontera solos.

Tras su solicitud, la jueza Sparkle L. Sooknanan emitió la orden que prohíbe al gobierno deportar a esos menores durante 14 días. Los niños tienen entre 10 y 17 años.

Esta orden judicial podría frenar los intentos del gobierno de repatriar a cientos de menores no acompañados, en su mayoría guatemaltecos, acusándoles de haber ingresado al país de forma ilegal.

Según una carta enviada el viernes por el senador Rony Wyden, de Oregon, a Angie Salazar, directora interina de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, la administración estaría planeando deportar a cerca de 700 niños guatemaltecos que llegaron solos a EEUU. Wyden advirtió a Salazar que esas deportaciones violarían el “mandato de bienestar infantil” de la oficina y la obligación histórica del país hacia esos niños.

“Esta medida amenaza con separar a los niños de sus familias, abogados y redes de apoyo; devolverlos a las mismas condiciones de las que huyeron; y hacer desaparecer a menores vulnerables fuera del alcance de la ley y la supervisión estadounidense”, escribió el senador demócrata, pidiendo que se cancelen los planes de deportación.

El bloqueo de la jueza a la deportación de 10 de ellos, aunque provisional, supone otro revés para la agenda migratoria de Trump, después de que el viernes otro juez bloqueara las deportaciones exprés lejos de la frontera.



En su demanda de 25 páginas, el Centro Nacional de Derecho de Inmigración asegura que los niños tienen procesos abiertos en cortes de inmigración en distintos estados y que su repatriación violaría la Constitución. Califican los intentos del gobierno de repatriar a los niños de “ilegales e imprudentes”.

Los abogados citan la Ley de Reautorización de Protección a Víctimas de Tráfico Humano, que otorga protecciones únicas a los menores no acompañados que buscan refugio en Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de que sus casos sean revisados en una corte.

El reporte de CNN cita por ejemplo, el caso de uno de los menores, un niño de 10 años, indígena, cuya madre ha muerto y "había sufrido abuso y negligencia por parte de sus cuidadores" en Guatemala.

La demanda fue presentada después de que el personal de albergues en los que se alojan estos menores recibió correos electrónicos indicándoles que debían alistar a algunos niños para ser enviados de regreso a Guatemala. También los abogados de los menores recibieron mensajes similares.

La mayoría de estos niños ha estado viviendo en albergues administrados por el gobierno, en donde permanecen hasta que se les asigna un patrocinador o tutor.

Varios de los menores, que solo fueron identificados en el documento por sus iniciales, dijeron a los jueces de inmigración que temían regresar a Guatemala mientras sus casos se resuelven.

Guatemala acepta recibir a los menores de vuelta

Sin embargo, Guatemala ha respaldado el plan del gobierno de Trump de devolver a los niños.

El canciller guatemalteco, Carlos Martínez, dijo el viernes que el gobierno ya notificó a EEUU su disposición de recibir a los cientos de menores no acompañados retenidos en centros estadounidenses,y explicó que preocupa especialmente el caso de adolescentes que podrían cumplir 18 años y ser trasladados a centros de detención para adultos.

Martínez reiteró que su gobierno espera que los retornos se realicen “de manera gradual y planificada”.

El número exacto aún no está definido, pero se discute la repatriación de más de 600 menores, casi el doble de los 341 que Guatemala había acordado anteriormente. Danilo Rivera, director del Instituto Guatemalteco de Migración, informó que el retorno se haría con recursos de Guatemala y como una “devolución voluntaria”.

El presidente Bernardo Arévalo anunció el plan hace unas semanas y dijo que era una obligación moral del país. Sus declaraciones coincidieron con la visita a Guatemala de la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem.

Con información de AP, CNN, The New York Times.