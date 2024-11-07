Juez federal anula el "parole in place" de Biden, que beneficiaba a cónyuges indocumentados de ciudadanos de EEUU

Un juez federal anuló este jueves el ‘parole in place’ de la administración de Joe Biden, que otorgaba estatus legal a unas 500,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses así como unos 50,000 hijastros indocumentados de ciudadanos.

El juez J. Campbell Barker, nombrado por Donald Trump en su gobierno, había suspendido previamente la regulación, pero dijo este jueves en su fallo que la anulaba porque el Congreso no había otorgado al poder ejecutivo la autoridad para implementar tal política.

Campbell Baker determinó que el Departamento de Seguridad Nacional no tenía autoridad legal bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para otorgar el ‘parole in place’ a inmigrantes elegibles para el programa denominado ‘Keeping Families Together’.

En junio, Biden anunció la nueva política, que simplificaba el camino hacia la ciudadanía para aproximadamente medio millón de inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, 16 estados presentaron una demanda diciendo que la política les está costando millones de dólares en servicios públicos, incluyendo atención médica, educación y aplicación de la ley utilizados por los inmigrantes.

Por ello el pasado 13 de septiembre un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito ordenó a una corte federal de Texas que “suspenda administrativamente” todo procedimiento relacionado con el programa ‘parole in place’, suspendido temporalmente en agosto por orden del juez federal J. Campbell Barker.

A finales de agosto, Campbell Barker dejó sin efecto temporalmente el programa en respuesta a una demanda entablada por una coalición de estados gobernados por republicanos encabezados por Texas, quienes alegan que el ‘parole in place’ es ilegal al otorgar beneficios migratorios sin la autorización del Congreso a extranjeros que no tienen admisión legal en el país.

Si bien el fallo permitió a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) seguir aceptando formularios I-131F de inscripción al programa, el dictamen le prohíbe a la agencia federal procesar y adjudicar las solicitudes de libertad condicional y obtener el beneficio ofrecido por el presidente Biden.

El ‘parole in place’ autorizó a unos 550,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos e hijastros (todos ellos sin admisión legal), completar el ajuste de sus estados migratorios y recibir la tarjeta de residencia (green card) dentro de Estados Unidos.

El programa autoriza saltarse el trámite consular y evitar poner en riesgo sus regresos a Estados Unidos porque a los indocumentados, una vez ponen un pie fuera del país, les cae automáticamente la Ley del Castigo, que pena con tres años si la permanencia indocumentada supera los 180 días y se eleva a 10 años si pasa de los 365 días.

Las reacciones tras la anulación del ‘parole in place’

El grupo America Firs Legal, que junto con Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Dakota del norte, Ohio, Carolina del sur, Dakota del sur, Tennessee, Texas, Wyoming, presentaron la demanda en contra del ‘parole in place’ dio a conocer su postura tras la decisión del juez.

“Acabamos de GANAR nuestra demanda junto con Ken Paxton, Raúl Labrador y una coalición de 14 estados. Hemos DETENIDO oficialmente el intento ilegal de la administración Biden-Harris de conceder una amnistía masiva a cientos de miles de extranjeros ilegales”, dijo el grupo legal el X (antes Twitter).

El fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, uno de los firmantes de la demanda también se pronunció tras la decisión del juez.

“OTRA VICTORIA EN LA CORTE: detener el intento de la administración Biden/Harris de eludir las leyes de inmigración. El tribunal declara que el Departamento de Seguridad Nacional carece de autoridad legal para ampliar el programa de ‘parole in place’ a un gran número de extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos”, escribió en X.

ANOTHER COURT VICTORY - stopping Biden/Harris administration’s attempt to skirt immigration laws. Court declares that Department of Homeland Security lacks statutory authority to expand parole “in place” program to large number of aliens in the US illegally. https://t.co/8UVxvBr7B0 — Raúl R. Labrador (@Raul_Labrador) November 8, 2024

Quiénes calificaban para el ‘parole in place’

Las regulaciones indicaban que podían presentar el Formulario I-131F cónyuges o hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses, quienes podían solicitar la libertad condicional en el lugar según este proceso si:· Estaban presentes en los Estados Unidos sin admisión ni libertad condicional:

· Habían estado presentes físicamente de forma continua en Estados Unidos desde el 17 de junio de 2014, si solicita la libertad condicional en el lugar como cónyuge de un ciudadano estadounidense; o desde el 17 de junio de 2024, si solicita la libertad condicional en el país como hijastro de un ciudadano estadounidense.

· Tenían un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense al 17 de junio de 2024, si solicita la libertad condicional en el país como cónyuge de un ciudadano estadounidense; o un padre no ciudadano que tuvo un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense el 17 de junio de 2024 o antes, y antes del cumpleaños número 18 del hijastro, si busca la libertad condicional como hijastro de un ciudadano estadounidense.

· No tenían antecedentes penales que lo descalifiquen.

· No representaban una amenaza para la seguridad nacional y/o la seguridad pública.

