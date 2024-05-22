El ambicioso plan de Denver para acoger e integrar a los inmigrantes

Dallenis Martínez era una de los cientos de personas que el pasado lunes acudieron a un hotel de Denver para una sesión de orientación sobre el nuevo y ambicioso programa de apoyo a inmigrantes de la ciudad, que incluye estancias de seis meses en departamentos y preparación laboral intensiva para aquellos que aún no pueden trabajar legalmente.

Es un cambio radical respecto de las estrategias que Denver, Nueva York y Chicago han utilizado mientras las ciudades se decían desbordadas por la llegada de miles de inmigrantes y aplicaban recortes de presupuestos. Las estrategias de apoyo, en gran medida improvisadas, han incluido estancias de días o semanas en refugios o billetes de autobús para enviar a los migrantes a otros lugares.

Ahora, Martínez, de 28 años, y sus dos hijos pequeños, junto con otras 650 personas en Denver, recibirán un apartamento con seis meses de alquiler, asistencia alimentaria y de servicios públicos, además de una computadora, un teléfono celular prepago y pases de autobús del metro.

Luego, la ciudad, en coordinación con varias organizaciones sin fines de lucro, planea ofrecer cursos de inglés, informática, educación financiera y derechos de los trabajadores, al mismo tiempo que ayuda a los inmigrantes a obtener credenciales en industrias específicas, como la construcción, el comercio minorista, la hotelería, la atención médica y la educación infantil. Martínez dijo que aceptará cualquier trabajo para mantener a sus hijos.



El apoyo también incluirá ayuda con los trámites para las solicitudes de asilo y, eventualmente, la autorización de trabajo.

El objetivo del nuevo programa es actuar como amortiguador para los recién llegados que tienen que esperar seis meses para obtener un permiso de trabajo después de solicitar asilo según la ley federal, y utilizar ese tiempo para preparar a los inmigrantes para su nueva vida.

“Se trata de invertir en las personas para prepararlas para que sean independientes y prosperen”, dijo Sarah Plastino, quien supervisa el programa. "Sabemos que cuando preparamos a las personas para el éxito, las personas realmente triunfan".

La ciudad espera inscribir a 800 inmigrantes en los próximos meses, aunque sólo aquellos que aún no califican para un permiso de trabajo pueden ingresar a este programa.

La nueva estrategia de Denver es más barata: "Y es lo correcto"

Martínez, que es de Venezuela pero vivía en Perú cuando comenzó su viaje al norte, no sabía que terminaría en un programa como este. Ni siquiera sabía de qué se trataba la orientación cuando tomó asiento por primera vez.

Martínez, que viajó con su hijo de 11 años y su hija de 7, llegó a Estados Unidos sin nada. En la frontera de Guatemala y México le robaron el poco dinero que tenía. Luego volvió a sufrir un asalto y tuvo que esconderse en un río con sus hijos durante dos noches.

“Tenía hambre, frío y miedo”, dijo Martínez, quien se entregó a inmigración estadounidense poco después de cruzar la frontera. “No pude soportarlo más”.

A mitad de la orientación, Martínez estaba emocionado. “La fe es lo último que se pierde”, dijo, con una sonrisa cada vez más amplia en su rostro. “Siento más esperanza con este programa”.

En el Denver Quality Inn reinaba un ambiente optimista; donde se alojaba la mayoría de los que asistieron a la orientación. La ciudad ha alquilado varios hoteles para apoyar a los unos 42,000 inmigrantes que han llegado desde principios de 2023. Ahora, los hoteles están cerrados o cerrando a medida que disminuye el número de nuevos inmigrantes.

Durante el último año, los recién llegados pusieron a prueba los recursos de la ciudad, como sucedió en Chicago y Nueva York, lo que llevó a los alcaldes a recortar los presupuestos de la ciudad después de solicitar sin éxito más ayuda federal al presidente Joe Biden.

"Estábamos perdiendo dinero. Teníamos más de 5,000 personas al día en nuestro sistema de refugios y era completamente insostenible desde el punto de vista financiero", dijo Plastino. "Sabíamos que teníamos que pasar de reactivos a proactivos".

Los funcionarios de la ciudad de Nueva York dijeron que 197,100 inmigrantes han llegado hasta allí. Unas 65,500 personas se encuentran actualmente en refugios. Desde que un Centro de Ayuda para Solicitudes de Asilo patrocinado por el gobierno federal comenzó a ayudar con las solicitudes de inmigración, se han presentado unas 50,000, incluidas asilo, permisos de trabajo y otras formas de ayuda migratoria.

Aunque el nuevo programa de Denver es intensivo, Plastino dijo que sigue siendo menos oneroso para la ciudad.

Los costos de la ciudad para apoyar a los inmigrantes serán aproximadamente la mitad de lo que esperaban inicialmente en enero. Servicios como los centros de recreación volverán a abrir después de que se recortasen sus fondos para ayudar a costear la anterior estrategia de vivienda para inmigrantes de la ciudad.