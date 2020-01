Indocumentados en EEUU y en su propio país: 218,000 inmigrantes en situación de "doble indocumentación"

Cerca de 218.000 inmigrantes no pertenecen legalmente a ningún país, no poseen papeles para comprobar su nacionalización o corren el riesgo de caer en esa situación conocida como la “doble indocumentación”, reveló un estudio presentado este jueves.

Según el reporte presentado por el Centro para Estudios de Migración (CMS), los estados de California, Nueva York y Texas presentan el mayor número de residentes que no cuentan con documentos oficiales de identidad emitidos por su país de origen, a la vez que tampoco tienen permiso legal en EE.UU. o corren el riesgo de perder su estatus migratorio oficial.

“El reporte encontró que la población en Estados Unidos que potencialmente no tiene un país de origen o está en riesgo de no tenerlo es más grande y más diversa de lo que se ha asumido previamente”, comentó Daniela Alulema, directora de programas de CMS.

Entre los que enfrentan esta situación figuran personas originarias de México o de Centroamérica que vinieron al país de la mano de sus padres cuando eran niños o que al momento de entrar de manera ilegal al país no tenían documentos válidos de identificación de su nación de origen.

“Cuando vine a Estados Unidos, en mi viaje desde Guatemala para llegar aquí me robaron mis papeles y cuando llegué, a los 19 años, no tenía ningún papel de identificación”, dijo a Efe Miguel, quien prefirió no dar su apellido.