ICE detiene al periodista británico Sami Hamdi, crítico con Israel y la guerra en Gaza

Video Se conoce la identidad de cuatro de los ocho cuerpos de rehenes entregados por Hamas a Israel

El periodista británico Sami Hamdi, habitualmente crítico con el gobierno de Israel, permanecía detenido este lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras ser arrestado el fin de semana en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

Su detención tuvo lugar después de que el gobierno estadounidense decidiera revocar su visa y estaba a la espera de ser expulsado del país, según confirmó en X la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin.

PUBLICIDAD

Un funcionario estadounidense le confirmó a la agencia AP que la detención estaba relacionada con comentarios que Hamdi había hecho sobre Oriente Medio.

El Departamento de Estado y el DHS alegan que el periodista apoya el terrorismo y representa una amenaza para la seguridad nacional.

"Lo hemos dicho antes y lo repetimos: EEUU no tiene la obligación de acoger a extranjeros que apoyan el terrorismo y socavan activamente la seguridad de los estadounidenses", declaró el Departamento de Estado en una publicación en la red social X.

Hamdi se encontraba en EEUU para llevar a cabo una gira de conferencias. El sábado, había intervenido en la gala anual de la sección de Sacramento, California, del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR).

“Esta mañana, agentes de ICE secuestraron al periodista y comentarista político musulmán británico Sami Hamdi en el Aeropuerto de San Francisco, aparentemente en respuesta a sus fuertes críticas al gobierno israelí durante su gira de conferencias”, publicó el consejo en sus redes sociales el domingo.

Piden la liberación inmediata de Hamdi

CAIR, que es la mayor organización de defensa de los musulmanes del país, pidió la liberación inmediata de Hamdi. El grupo afirmó este lunes que el analista, de 35 años, no ha sido deportado y permanece bajo custodia estadounidense.

Después de recopilar sus declaraciones pasadas y actuales relacionadas con Oriente Medio, el viernes se tomó la decisión de revocar la visa de Hamdi, según el funcionario estadounidense citado por AP. La fuente no especificó qué comentarios específicos había realizado.

PUBLICIDAD

Hamdi ingresó en EEUU el 19 de octubre con una visa de visitante y no bajo el Programa de Exención de Visa, al que podría haber sido elegible como ciudadano británico.

El funcionario no ofreció detalles sobre por qué se tardó varios días en localizarlo y detenerlo.

Hamdi, comentarista político que a menudo se pronuncia en contra de Israel y la guerra en Gaza, se describe en su perfil de LinkedIn como director general de The International Interest, una consultora de riesgos e inteligencia.

Algunos críticos han acusado a Hamdi de elogiar los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 en un video publicado en internet poco después del estallido de la guerra en Gaza. Él lo ha negado repetidamente y ha afirmado que no estaba haciendo apología de la violencia.

"Nadie dice que el 7 de octubre fue correcto. La gente dice que el 7 de octubre fue una consecuencia natural de la opresión que se ejerce sobre los palestinos", dijo en un discurso en febrero de 2024 organizado por el Consejo Canadiense de Asuntos Públicos Musulmanes.

Campaña del gobierno de Trump contra extranjeros críticos con Israel

Esta detención es la más reciente en el marco de la estrategia del gobierno de Donald Trump para identificar y potencialmente expulsar a miles de extranjeros en EEUU que, según la Casa Blanca, han fomentado o participado en disturbios o apoyado públicamente protestas contra las operaciones militares de Israel en Gaza.

El gobierno también ha denegado visas a solicitantes cuyas publicaciones en redes sociales han criticado sus políticas.

Estas acciones han sido criticadas por grupos de derechos civiles por considerarlas violaciones de las protecciones constitucionales a la libertad de expresión, que se aplican a cualquier persona en territorio estadounidense y no solo a los ciudadanos del país.

PUBLICIDAD

Como parte de sus medidas de control, el gobierno estadounidense expulsó al embajador de Sudáfrica en EEUU por comentarios críticos con el presidente Trump, revocó la visa del presidente palestino Mahmoud Abbas para asistir a la Asamblea General de la ONU y retiró las visas del dúo británico de punk-rap Bob Vylan.

También afirmó que está revisando el estatus de los más de 55 millones de titulares actuales de visas estadounidenses para detectar posibles violaciones de sus estándares.

Mira también: