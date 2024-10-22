'Hablemos de Inmigración': te explicamos las claves del plan de deportaciones masivas de Trump

El periodista Jorge Cancino, copresentador del programa ‘Hablemos de Inmigración’ que se transmite a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y el canal de Univision Noticias en la red social Facebook, y el abogado invitado Ezequiel Hernández explican las claves y el posible alcance del plan de deportaciones masivas prometido por el candidato presidencial republicano, Donald Trump, este miércoles a partir de las 7:00 pm (hora del Este).

El abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero de inmigración de Televisa Univision, quien copresenta el programa junto a Cancino, estará ausente esta noche.

Aquí puedes ver el programa 'Hablemos de Inmiración':



Las deportaciones masivas de millones de inmigrantes indocumentados prometidas por el candidato republicano si gana la presidencia en las elecciones del 5 de noviembre serían devastadoras para el país, reveló un reciente informe del American Council Immigration (AIC).

Titulado ‘Deportación Masiva: costos devastadores para Estados Unidos, su presupuesto y su economía’, el reporte de 54 páginas advierte que, si bien en el pasado se han hecho promesas similares sin que se hayan materializado, esta vez la amenaza de las deportaciones masivas “ocupan ahora un lugar permanente en la retórica de los principales halcones de la inmigración” del Partido Republicano.

“En total, encontramos que el costo de una operación de deportación masiva (un total estimado de 13.3 millones de inmigrantes sin estatus legal) es de al menos $315,000 millones de dólares”, calcularon los investigadores del AIC.

Y enfatizaron que, “esta cifra es una estimación muy conservadora. No tiene en cuenta los costos a largo plazo de una operación de deportación masiva sostenida ni los incalculables costos adicionales necesarios para adquirir la capacidad institucional para expulsar a más de 13 millones de personas en un corto período de tiempo, incalculables porque simplemente no existe una realidad en la que una operación tan singular sea posible”.

Si a los indocumentados se agregan otros cientos de miles de extranjeros que se encuentran en Estados Unidos amparados de la deportación por algún programa humanitario como TPS, DACA o ‘parole humanitario’, como también ha prometido Trump, tendría un costo estimado de $967.9 millones, indicó el estudio.

En el programa también se explicará cómo la población indocumentada y con estatus temporal cómo estar preparados en caso de una redada o un proceso de deportación, cuáles son sus derechos y cómo armar un Plan B que le permita la opción de retrasar la deportación y luchar por sus derechos de permanencia en Estados Unidos bajo el debido proceso migratorio.

‘Hablemos de inmigracion’

‘Hablemos de Inmigración’ fue diseñado en un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan sobre las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, son autores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’. Ambos coinciden en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia inmigrantes con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a los usuarios y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.

La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que en ese tiempo se estaban registrando.