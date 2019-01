Estos son los casos de inmigración que están paralizados por el cierre parcial del gobierno

Renato, cuyo nombre no es Renato y pidió mantener su nombre bajo reserva, es uno de los más de 42,000 extranjeros cuyo caso en las cortes de inmigración fue suspendido debido al cierre parcial del gobierno, que este miércoles acumula 25 días.

“Él está libre, pero este mediodía se está reportando ante las autoridades de ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas)”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “El tiene una orden de deportación, sometimos un recurso para pararla, pero fue negado y citado. Tenemos pensado interponer una moción de reapertura para que no lo arresten y deporten, pero como las cortes están cerradas, no lo podemos hacer y el riesgo de deportación es alto”, agrega.

La otra crisis

El cierre parcial comenzó el 22 de diciembre después que el Congreso no aprobara los $5,700 millones que el presidente Donald Trump exige para construir el muro en la frontera con México, uno de sus principales compromisos de campaña.

“Pero todo esto ha causado otra crisis”, dice Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle, Washington. El 75% de las cortes de inmigración están paralizadas “y solo los casos de las personas no detenidas están siendo vistos”, agrega.

“Las personas no detenidas están teniendo varios problemas”, precisa. “Lo que más vemos son casos de personas que han esperado tres o cuatro años para una audiencia final. Pero las suspendieron y no saben si deberán esperar otros tres o cuatro años para que un juez resuelva sus casos”.

Angustias en aumento

Adams señala que “quien no tenga un caso (de inmigración) fuerte, le conviene (la suspensión de su caso porque dilata una eventual orden de deportación). Pero para muchos es una situación critica, sobre todo si tienen un caso de asilo y están a la espera de la aprobación del expediente para que puedan traer a sus familias”.

“Para las personas sus casos se vuelven más difíciles”, dice Adams. “En ciertos casos los inmigrantes que piden algún tipo de beneficio a través de hijos menores de edad y demuestran que sus parientes tendrán un sufrimiento extremo si son deportados, el problema es que si el hijo alcanza los 21 años y el juez no ha tomado una decisión porque la corte está cerrada, pierde el caso”, advirtió.

Los detenidos

Respecto a los casos de inmigrantes detenidos, “sus procesos siguen, las cortes no han suspendido sus audiencias”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Seguimos defendiendo a estas personas y presentando mociones para cada caso”.

Barrón, sin embargo, previno que las cortes “solo están cursando mociones en casos de emergencia”, situación que no garantiza que por ejemplo un caso de deportación vaya a ser detenido mientras se barajan otras opciones legales para que el extranjero permanezca en Estados Unidos.

“Las mociones de reapertura se pueden presentar para casos de inmigrantes detenidos, se supone, pero en situaciones de emergencia. En el caso de inmigrantes no detenidos, no las están escuchando porque las cortes no están abiertas debido al cierre parcial del gobierno”, reiteró Barrón.