Agentes federales van al Dodger Stadium en Los Ángeles: qué dijo el equipo y qué dijo DHS

Video Los Dodgers dicen que negaron la entrada a ICE a estacionamientos de su estadio

La administración de los Dodgers de Los Ángeles informó este jueves que pidió a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que abandonaran un área propiedad del estadio de los Dodgers después de que llegaron a un estacionamiento cerca de una de las entradas.

"Esta mañana, agentes del ICE se presentaron en el estadio de los Dodgers y solicitaron permiso para acceder a los estacionamientos. La organización les negó la entrada al recinto", dijo el equipo en un comunicado publicado en X.

De acuerdo con medios locales, decenas de agentes federales con el rostro cubierto llegaron en autos todoterreno y furgonetas a un estacionamiento cercano a la entrada E del estadio. Poco después comenzó a congregarse un grupo de manifestantes con pancartas en contra de ICE, informaron los medios locales.

Qué respondió DHS sobre la presencia de agentes en el perímetro del Dodger Stadium

La secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, dijo que los agentes eran de la Patrulla Fronteriza y que no intentaban ingresar al estadio.

"Esto no tiene nada que ver con los Dodgers. Los vehículos (de la Patrulla Fronteriza) estuvieron en el estacionamiento del estadio muy brevemente, sin relación con cualquier operación", dijo en un correo electrónico a la agencia AP.

El equipo dijo en redes sociales que el partido contra los Padres de San Diego se jugará como estaba previsto más tarde este jueves.

Los seguidores de los Dodgers, mayoritariamente latinos, han estado presionando para que el equipo haga una declaración pública y han encendido un debate en internet sobre su postura ante las fuertes redadas en Los Ángeles.

Las televisoras locales mostraron a unos cuatro agentes federales que permanecían en el estacionamiento del estadio este jueves por la tarde mientras agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles se interponían entre ellos y decenas de manifestantes, algunos de los cuales portaban pancartas en las que se leía "I Like My Ice Crushed" ("Me gusta el hielo molido") y coreaban "¡ICE fuera de Los Ángeles!".

La concejal Eunisses Hernández llegó al estadio y dijo que había estado en comunicación con funcionarios de los Dodgers y la oficina de la alcaldesa.

"Hemos estado en comunicación con la oficina de la alcaldesa, con los Dodgers, con la seguridad de los Dodgers, para ver si pueden sacarlos de su propiedad privada", dijo a KABC-TV.

"La propiedad pública es diferente. La propiedad privada, las empresas y las corporaciones tienen el poder de decir: 'No en mi propiedad'. Y así que estamos esperando a ver que el movimiento suceda aquí", agregó.

Continúan las protestas en Los Ángeles contra las redadas del ICE

Las protestas que comenzaron el 6 de junio, después de que redadas federales de inmigración terminaron con decenas de trabajadores detenidos en Los Ángeles, persisten en la ciudad. Las manifestaciones se han concentrado sobre todo en el centro de la ciudad, de unos 4 millones de habitantes.

Miles de personas se han manifestado pacíficamente ante la alcaldía y cientos más han protestado ante un complejo federal que incluye un centro de detención donde se encuentran retenidos algunos inmigrantes tras operativo en sus lugares de trabajo.

A pesar de las protestas, la actividad de las fuerzas de inmigración ha continuado en todo el condado, y los líderes municipales y los grupos comunitarios han informado de la presencia del ICE en bibliotecas, lavaderos de autos y en tiendas Home Depot.

Las graduaciones escolares en Los Ángeles han aumentado la seguridad por temor a la acción de ICE y algunos han ofrecido a los padres la opción de ver la ceremonia a través de videollamada por Zoom.

El gobierno de Trump ha activado a más de 4,000 miembros de la Guardia Nacional y 700 infantes de marina a pesar de las objeciones de los líderes de la ciudad y el estado. Decenas de tropas vigilan ahora los edificios federales y protegen a los agentes federales que realizan detenciones.

