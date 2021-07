En el "pozo": un centro de ICE aísla en confinamiento en solitario a los enfermos con covid-19, según organizaciones

Por eso, las organizaciones denunciaron que es contraproducente usar esas celdas para aislar a los detenidos que sufren alguna crisis mental, como según las organizaciones ha ocurrido en Pine Prairie. Uno de los migrantes contó haber estado 27 días en confinamiento en solitario, lo que detonó un cuadro de estrés, ansiedad y depresión. Ha conversado con el psicólogo del centro, pero afirma que no le han ofrecido medicamentos ni un tratamiento específico. "Lo único que me ofrecen es ‘tiempo para hablar,’ pero hablar no me ayuda con la ansiedad y depresión", dijo según consta en el informe.