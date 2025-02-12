Gobierno de Trump demanda a autoridades de Nueva York por dar licencia de conducir a indocumentados

El Departamento de Justicia de Dondald Trump demandará a Nueva York por una ley estatal que permite a personas sin estatus legal en EEUU obtener licencias de conducir, anunció este miércoles la fiscal general Pam Bondi.

En su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo la semana pasada, Bondi acusó a las autoridades de Nueva York, sin presentar pruebas, de dar prioridad a los "inmigrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses".

De pie frente a un grupo de agentes federales encargados de hacer cumplir las políticas migratorias de Trump, la fiscal general replicó el discurso del presidente y aseguró que el Departamento de Justicia tomará medidas contra las ciudades y estados que obstaculicen las iniciativas federales en esta materia.

Bondi anunció que el gobierno federal demandará a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y a la gobernadora Kathy Hochul por la llamada "Ley Luz Verde".

Esta legislación fue aprobada con el objetivo de mejorar la seguridad vial, ya que permitía que conductores indocumentados pasaran exámenes de manejo y tuvieran acceso a seguros de auto, reduciendo así el riesgo de accidentes con vehículos sin cobertura.

Sin embargo, Bondi criticó una cláusula de la ley que, según ella, obliga al Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York a notificar a los inmigrantes indocumentados cuando una agencia federal solicita su información.

El documento de la demanda no estaba disponible de inmediato el miércoles por la noche.

Otras demandas del gobierno de Trump contra ciudades santuario

Esta acción legal se suma a otra presentada recientemente por el Departamento de Justicia contra la ciudad de Chicago, argumentando que sus leyes de "ciudad santuario" dificultan la aplicación de las normas migratorias federales.

"Este es un nuevo Departamento de Justicia, y estamos tomando medidas para proteger a los estadounidenses", declaró Bondi, rodeada de agentes del FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

En 2020, la administración Trump intentó presionar a Nueva York para que modificara la Ley Luz Verde prohibiendo a los residentes del estado inscribirse en programas de viajeros confiables, lo que prolongaba sus tiempos de espera en los controles de seguridad de los aeropuertos.

En respuesta, el entonces gobernador Andrew Cuomo ofreció restablecer el acceso federal a ciertos registros de conducción, pero se negó a permitir que las autoridades migratorias consultaran listas de solicitantes de licencias especiales para inmigrantes sin residencia legal.