"Controlamos toda la frontera": A pesar de la mano dura, el tráfico de migrantes se adapta y prospera

"Controlamos toda la frontera" de Sonora con Arizona, dice este gestor financiero que pide ser identificado sólo como Manuel. Habla desde la ciudad de Hermosillo, su base de operaciones a 300 kilómetros de la frontera, con la tranquilidad de un empresario, no como alguien al margen de la ley.

Su organización, aunque no la menciona explícitamente, es el cartel de Sinaloa . Todos lo saben.

El endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos y México se ha traducido en más fuerzas de seguridad en la frontera y "dificultado" el negocio, pero Manuel no está preocupado: puede haber menos cruces y se gasta más, pero también se cobra más. Conclusión, el dinero sigue fluyendo.

The Associated Press recogió en los últimos meses decenas de testimonios de migrantes y de algunos coyotes o "polleros" en varios puntos de las rutas en Centroamérica y México que muestran que el tráfico es un negocio próspero que ha sabido adaptarse a las nuevas necesidades.

En la mayoría de los casos, los entrevistados pidieron no ser identificados: los migrantes para no cerrarse puertas de nuevos cruces, los "coyotes" por ser parte de un negocio ilegal.

"Es un negocio que no vas a parar"

La caja metálica que tenía enfrente era en lo que se había convertido esa promesa. El hondureño no podía dejar de pensar en su niña y en los 4,000 dólares que ya había pagado y que no podía perder.

"Arriesgué a mi hija porque me dijeron que no íbamos a sufrir, que íbamos a venir bien, comiendo bien, pero todo fue una mentira", dice el hombre. "Ya en el camino la realidad es otra".

Desde el inicio de su administración, Donald Trump ha combatido la inmigración, un fenómeno que llegó a tachar de "crisis" o de "invasión". La llegada de miles de migrantes en caravanas a finales de 2018 avivó su furia y en la primavera de este año amenazó a México con imponer aranceles a todas sus exportaciones si no frenaba su paso. La respuesta mexicana fue el despliegue de miles de fuerzas federales a lo largo de las principales rutas de tránsito.

El precio del cruce sube

El precio del cruce para internarse en Estados Unidos comenzó a incrementarse, superando a veces los 10.000 dólares desde Centroamérica, un monto normalmente pagado por los migrantes mediante pequeños depósitos en cuentas distintas para que las transferencias no sean detectadas.

Nada más adentrarse en territorio mexicano, el cómodo viaje que había imaginado se esfumó: junto con otros 150 migrantes, él y su familia no tuvieron opción más que subirse a la caja del tráiler. Segundos después, las puertas se cerraron y el camión arrancó.

La clave de un viaje exitoso es sólo una: la corrupción.

No faltan los tramos donde los guías obligan a sus clientes a bajarse y rodear un control caminando por la montaña, o donde los migrantes son interceptados por gente uniformada y armada que nunca saben si son criminales o policías. Tampoco las rutas marítimas, bien por las costas del Pacífico o del Golfo de México.

La frontera entre México y Estados Unidos tiene dueño.

Dice que la "empresa" (el cartel) renta la "plaza" o territorio a las bandas locales para poder utilizarla y administrar lo que trafique, y paga a los cuerpos de seguridad para que les dejen operar. Manuel pone el ejemplo de Nogales, donde la "cuota" a cada corporación "para que no moleste" es de 25.000 dólares mensuales. Según dice, se paga a todos: policía local, estatal, federal, incluida la Guardia Nacional. La excepción es el ejército que, asegura, opta por mirar para otro lado aunque "de una u otra forma se benefician, con un favor o algo".

Los problemas surgen cuando "los acuerdos se distorsionan"

El gobierno mexicano asegura haber puesto en marcha operaciones de limpieza en las distintas corporaciones tanto de seguridad federal como en el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. Al solicitar comentarios para este reportaje, las autoridades federales dijeron no haber recibido denuncias por casos de sobornos.

"Hay manejo de visas rentadas", explica Manuel sobre la última modalidad. "Buscas un parecido" del migrante con el que renta el documento, pagas al que lo presta y esperas a que el truco funcione o a que esté trabajando un agente estadounidense dispuesto a recibir un soborno. "Hay gente que jala (coopera) y gente que no".

Los hombres armados pidieron a cada migrante "la contraseña" con la que demostraran que ya habían pagado a su grupo. Si no la sabían, debían desembolsar 25 dólares por entrar al territorio del cártel y luego 500 para salir. Eso sí, en este segundo pago iba incluido el cruce en lancha por el Río Bravo.

Ir de una orilla a otra del Río Bravo toma unos diez minutos y se hace en pequeñas balsas inflables, en las que muchas veces meten a los migrantes arrodillados para que quepan más. Al llegar al otro lado, suelen agazaparse entre la hierba y esperar a que todo el grupo esté en territorio estadounidense antes de entregarse, para no alertar a la Patrulla Fronteriza antes de tiempo.

Como el objetivo de estos migrantes no es internarse, a veces son utilizados como carnada por los traficantes para que entretengan a los agentes mientras, por otro lado, pasan al grupo que pagó más y quiere llegar hasta dentro de Estados Unidos.

A finales de noviembre, se lanzó de nuevo al norte, esta vez con los documentos de la cita que le permitían moverse legalmente por territorio mexicano. Cuando llegó a Monterrey, a más de 300 km de su destino, le dijeron que el cartel que controla Matamoros le exigiría un pago de 500 dólares por entrar en la ciudad y llegar a su cita en Brownsville, Texas. No tenía ese dinero.

El día después de perder su cita, buscaba trabajo en Monterrey para conseguir los 9.000 dólares que le pedían ahora por llevarlo hasta Nueva York, donde tiene familia, una opción que siente todavía incierta. "Aquí no hay nadie que le garantice el viaje a uno" , dice pensando en todas las deudas que lleva acumuladas y que le quitan la idea de regresar a casa.

Tanto Washington como México celebran el éxito de sus políticas, pero quienes viven del tráfico de migrantes ni se inmutan. Manuel, el operador financiero, asegura que en el lado estadounidense "hay puntos en los que tenemos arreglos y otros en los que tienes que jugarte más el pellejo". Y añade: "pero de este lado (el mexicano) no es nada que no puedas resolver".

Un hondureño de 28 años lleva cinco meses atrapado ahí. "Me agarraron al bajar del autobús, me llevaron a la casa de huéspedes, pagué 800 dólares de un total de 5.000 que fue lo pactado, y empezaron las mentiras de 'mañana nos vamos', pero aquí sigo".

El hombre se pasa los días esperando en la "casa de huéspedes", habitaciones como camarotes, con planchas de madera en forma de literas gestionadas por los propios traficantes. No tiene dinero para el resto del pago. Tampoco para irse, porque le exigen una "cuota de salida".