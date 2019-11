Contrabandistas abren huecos que permiten el paso de migrantes en el nuevo muro fronterizo de Trump

En los últimos meses han hallado huecos en secciones del nuevo muro fronterizo que está construyendo el gobierno de Trump, dijeron fuentes al diario The Washington Post . Presumen que son hechos por contrabandistas con herramientas tan simples como sierras para permitir el paso de personas y cargamentos de droga.

Según los agentes que conocen del daño y hablaron en condición de anonimato, cuando este utensilio —que no cuesta más de 100 dólares— está equipado con cuchillas especiales, puede cortar el acero desde su base y las barreras de concreto en cuestión de minutos. Una vez que hacen eso pueden empujar a un lado las barras de acero y permitir que una persona pase a través del espacio que queda. Aseguran que los coyotes incluso pueden romper la barrera en menos tiempo en el muro anterior.

Hasta ahora el gobierno no ha hablado del tema de los daños a la nueva estructura y las fuentes citadas por el diario no pudieron precisar en cuántas ocasiones han hallado los boquetes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se negó a dar esta información al diario. Lo que sí explicaron los funcionarios consultados en anonimato es que, por lo general, los daños han sido hallados en zonas en las que no han sido instalados los sensores de movimiento que usualmente alertan a la Patrulla Fronteriza de dónde intentan cruzar ilegalmente.