El éxito de esta campaña podría atribuírsele, en parte, al oportuno momento en el que fue creada. Los días de tensión entre la bancada demócrata y republicana y las amenazas de cierre de gobierno de parte de Trump si no consigue del Congreso su dinero para el muro, le han servido de excusas perfectas a Brian Kolfage para lanzar su particular llamado: “Si logramos financiar una gran parte de este muro, impulsaremos las cosas y será menos dinero el que Trump tendrá que obtener de nuestros políticos”, dice el veterano en los mensajes del GoFundMe que alientan a la gente a donar.

¿El héroe correcto?

A Brian Kolfage le dijeron que no podría caminar, y ahora no solo camina, sino que sube montañas congeladas y hace expediciones submarinas. Tiene dos hijos y está casado con una exmodelo rubia de la revista Maxim, que incluso ha salido contando en populares revistas como Cosmopolitan cómo es estar casada con un hombre como él. Además, Kolfage es conferencista, ha trabajado como consejero de congresistas, tiene licencia para cazar y su muro de Facebook está lleno de noticias que resaltan “las infinitas virtudes de este gobierno”.

Su espíritu de superación le resulta muy apropiado para equiparar todos los obstáculos que ha superado y equipararlos con los que ha tenido que enfrentar Trump para mantener viva su polémica propuesta. "Siempre hay una manera de hacer algo. La gente que dice 'que no puedes' no sobrevive. Yo sigo escuchando que me dicen 'usted no puede' o 'esto ni siquiera es legal', pero esas son las personas que nunca intentarán hacer una diferencia. Todo es posible", le dijo Brian Kolfage en entrevista a The Washington Post.