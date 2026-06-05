Ohio (estado) Columbus se convierte en el epicentro de las detenciones de inmigrantes en Ohio: más de 500 arrestos en un año Columbus, ha sido el sitio más golpeado por las detenciones, ya que de enero de 2025 a enero de 2026, se detuvo a 552 inmigrantes, la cifra más alta de todo el estado. Además, si se suman todas las detenciones en el centro de Ohio durante 2025, la cifra asciende a los 1400 inmigrantes detenidos

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Columbus ha sido el epicentro de la aplicación de las leyes de inmigración en Ohio desde que el presidente Donald Trump inició su segundo mandato, según muestran datos federales publicados recientemente.

La Casa Blanca publicó los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre arrestos de inmigrantes en una página web interactiva con temática galáctica que presenta a los inmigrantes como "aliens entre nosotros". Según la página, 552 personas fueron arrestadas en Columbus entre el 25 de enero de 2025 y el 26 de mayo de 2026.

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La información de la Casa Blanca incluye algunos de los cargos penales de los que se acusaba a las personas y sus países de origen, pero no especifica cuántos corresponden a cada categoría.

Los datos también indican que 223 personas fueron arrestadas en Westerville durante el mismo período. La única oficina de campo del ICE en el centro de Ohio se encuentra en Westerville.

Otros puntos críticos dentro del ámbito geográfico de la oficina de Westerville incluyen Cambridge, en el condado de Guernsey, donde, según datos de la Casa Blanca, 52 personas fueron arrestadas entre el 2 de abril de 2025 y el 13 de enero de 2026.

La lista de la Casa Blanca aporta contexto geográfico a los datos publicados por el Proyecto de Datos de Deportación, una organización independiente que distribuye información del ICE obtenida mediante una demanda de acceso a la información pública. Dichos datos, previamente publicados por el Dispatch, no incluían una ciudad específica para los arrestos, pero sí abarcaban un área de 26 condados en el centro y este de Ohio, vinculada a la oficina de Westerville.

¿Cuántas personas ha arrestado el ICE en la región de Columbus?

El ICE arrestó a más de 1400 personas en el centro y este de Ohio durante todo el año 2025. La mayoría provenía de Latinoamérica y la mayoría de los arrestados no tenía antecedentes penales.

Esto incluye a unas 240 personas arrestadas en el centro de Ohio durante la Operación Buckeye, un período de seis días poco antes de la Navidad de 2025 con un despliegue masivo de agentes del ICE. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que "más de 280 inmigrantes indocumentados" fueron arrestados en Ohio durante ese período.