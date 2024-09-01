Los arrestos en la frontera sur de EEUU habrían aumentado levemente en agosto, según autoridades

Autoridades estadounidenses estimaron que los cruces irregulares en la frontera con México aumentaron levemente en agosto frente al mes previo. De confirmarse ese incremento se habría acabado una racha de cinco meses en los que estas detenciones se redujeron, aunque las cifras permanecen en sus niveles más bajos de los últimos cuatro años.

Las autoridades contabilizaron cerca de 54,000 arrestos hasta el jueves, por lo que se anticipa que, tomando en cuenta ese ritmo, las detenciones se hayan ubicado en 58,000 en agosto, según dos funcionarios de la Patrulla Fronteriza consultados por la agencia AP.

Esos arrestos se habían empinado a un récord de 250,000 en diciembre pasado. Desde entonces se han reducido en parte por dos factores: una mayor vigilancia de las autoridades de México y la decisión del gobierno de Joe Biden de restringir el asilo en la frontera. En julio cayeron a 56,408, su nivel más bajo en casi cuatro años.

Consultado sobre el anticipado ligero incremento en los cruces ilegales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) emitió una declaración del secretario Alejandro Mayorkas pidiendo al Congreso que actúe en consecuencia. El funcionario pidió que se apruebe una legislación que habría suspendido el procesamiento de asilo cuando los cruces alcanzaron ciertos umbrales.

Esta medida modificaría cómo se deciden las solicitudes de asilo para aliviar los cuellos de botella de los tribunales de inmigración. También sumaría más agentes fronterizos, entre otros cambios.

Los republicanos, incluido el candidato presidencial Donald Trump, se opusieron al proyecto de ley, calificándolo de insuficiente.

“Gracias a las medidas tomadas por la administración Biden-Harris, el arduo trabajo de nuestro personal del DHS y nuestras asociaciones con otros países de la región y de todo el mundo seguimos viendo el número más bajo de encuentros en nuestra frontera suroeste desde septiembre de 2020”, dijo Mayorkas este sábado.

La pronunciada caída desde los máximos del año pasado representa para algunos una buena noticia para la Casa Blanca y la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.

Pero ha venido con críticas: por un lado, muchos defensores de la inmigración afirman que las restricciones de asilo van demasiado lejos, y, por el otro lado, quienes están a favor de una mayor aplicación de la ley al sostienen que las nuevas vías a la ciudadanía ofrecidas por el gobierno son muy generosas.

765,00 migrantes entraron a EEUU usando la app CBP One

Más de 765,000 personas ingresaron legalmente a Estados Unidos hasta finales de julio utilizando una aplicación de citas en línea llamada CBP One. A otros 520,000 migrantes de cuatro nacionalidades se les permitió pasar por aeropuertos con patrocinadores financieros.

El gobierno federal recientemente amplió el alcance de CBP One a los estados del sur de México, Chiapas y Tabasco, como parte de un esfuerzo de ambos países para ejercer más controles en el flujo migratorio.

La medica conocida como 'parole humanitario' que beneficia a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, todas nacionalidades difíciles de deportar, fue suspendida brevemente en julio para abordar preocupaciones sobre posible fraude por parte de patrocinadores financieros estadounidenses. Pero, tras la pausa de casi un mes, el gobierno de Biden reanudó el esquema.

El plan ahora incluye requisitos adicionales como una “investigación” de los patrocinadores. Esas indagaciones consisten en que los patrocinadores entreguen más información de registros financieros y de sus antecedentes penales.

Los patrocinadores, además, deben presentar huellas dactilares. DHS reforzará por su parte los pasos para identificar a los patrocinadores que son fraudulentos y cuando uno presenta varias solicitudes.

Según el programa, Estados Unidos aceptará hasta 30,000 personas al mes de esos cuatro países durante dos años y ofrecerá la posibilidad de obtener una autorización de trabajo.

