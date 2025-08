Iba a un Costco en Detroit y terminó por error en un puente hacia Canadá: ahora podría ser deportada

"Nuestros vecinos y familias no deberían desaparecer porque se equivocaron de camino", afirmó Tlaib.

Ella utilizó una aplicación de teléfono para encontrar el Costco más cercano y no se dio cuenta de que estaba en el lado canadiense del puente, dijo Robinson durante una llamada de Zoom con periodistas.

Condujeron hasta el peaje del puente, pero no pasaron de las cabinas ya que fueron detenidas por agentes de CBP y conducidos a un edificio cercano, donde ella fue interrogada y se le tomaron las huellas dactilares.

Ni el Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan, ni Robinson quisieron revelar el nombre ni la edad de la mujer, y solo confirmaron que lleva en Estados Unidos unos seis años, pero no tiene estatus legal.

Una madre guatemalteca y sus hijas fueron detenidas tras cruzar por error un puente hacia Canadá

El 10 de marzo por la noche, su hija menor empezó a tener fiebre. La mujer afirma que los agentes le dijeron que no tenían medicación para la niña. Además, la hija mayor enfermó de tos.

Aunque en la frontera norte se producen muchos menos encuentros con inmigrantes que en la que separa a Estados Unidos y México, los casos como el de la mujer hispana no son aislados, según Tlaib.

"No sabemos qué está ocurriendo exactamente. Hay falta de transparencia", dijo, y añadió que es probable que se estén produciendo detenciones similares en otros lugares a lo largo de las 5,525 millas de frontera norte.

La respuesta de las autoridades de inmigración sobre este caso

"La erosión del debido proceso es una amenaza para todos nosotros, no importa su nombre, no importa el estatus migratorio", dijo Tlaib. "Un giro equivocado no debería llevar a una desaparición y a una erosión del debido proceso de alguien", consideró.