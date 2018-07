María (nombre ficticio para proteger la identidad de la menor) es una niña guatemalteca de 6 años. A mediados de mayo, en pleno apogeo de la aplicación de la política de 'tolerancia cero' en la frontera del gobierno de Donald Trump, cruzó ilegalmente a Estados Unidos con su papá. Tras ser detenidos por la Patrulla Fronteriza, él fue deportado a Guatemala y ella acabó en un centro de menores en el norte del país, donde fue entregada a una madre de acogida.

La niña y su familia aún no han podido reunirse. Aunque los padres han estado en contacto con la menor por teléfono, aún no tienen claro qué tienen que hacer para reencontrarse con la pequeña. La agencia que tiene a la niña le ha asegurado a los padres que la devolverán, pero ellos no tienen ningún documento que lo certifique.

A una semana para que se cumpla el plazo que un juez le dio al gobierno de Donald Trump para reunificar a los niños separados en la frontera, aún son muchas las familias que no saben dónde están sus hijos o qué deben hacer para reencontrarse con ellos. Les compartimos algunos recursos prácticos y organizaciones que pueden ayudarles si están en esa situación:

La hoja de ruta oficial

Cuando salió a la luz la separación de niños de sus padres en la frontera, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se comprometió a trabajar con la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) para designar una vía de comunicación fija (teléfono o videoconferencia) de los menores con sus familias.

Por otra parte, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) dijo que proporcionaría acceso a materiales de autoayuda legal. Estos son los números para que las familias puedan ubicar a sus hijos:

El número de teléfono 1 (888) 351-4024

O el 9116# si llama desde un centro de detención de ICE.

Ambas líneas están disponibles de lunes a viernes entre las 8:00 am y las 8:00 pm. El gobierno asegura que habrá asistencia en inglés y español.

Si los menores están bajo el cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), también pueden llamar a los siguientes números (disponibles en inglés y español los siete días de la semana, 24 horas):

1(800) 203-7001

O 699# desde un centro de ICE



Estos son los datos que deben tener a mano para hacer esa llamada:

El nombre completo de su hijo.

La fecha de nacimiento y país de origen.

El DHS pide que también les proporcione el Alien Number o Número de Extranjero, que se le asigna al momento de ser arrestado y procesado.

Amigos, familiares o representantes legales también pueden escribir un correo electrónico a ICE o a la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) a las siguientes direcciones:



ICE: Parental.Interest@ice.dhs.gov

ORR: informastion@ORRNCC.com

Si necesito ayuda, ¿a quién puedo recurrir?

La semana pasada, el juez federal de San Diego Dana Sabraw dio plazo hasta antes de la medianoche del 26 de julio para reunir con sus familias a los 2,551 menores entre 5 y 17 años que fueron separados en la frontera. Sin embargo, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, hasta el momento solo 364 han sido reunificados.

Tanto las familias como las organizaciones que trabajan ayudándolos reportan "falta de transparencia en el proceso", como asegura el abogado de inmigración Álex Gálvez, quien recomienda a los padres afectados documentar los abusos y fallos que se cometan durante los procesos, así como que tengan actas de nacimiento originales de los menores y no copias.

Esta nueva crisis en la frontera y la noticia de la separación de niños migrantes de sus padres despertó gran solidaridad en la población estadounidense que hizo generosas donaciones a algunas organizaciones. Estas tres son algunas de las que les pueden ayudar si están entre las más de 2,000 familias que aún no han podido reunirse con los niños de quienes los separaron en la frontera:

1. Kids In Need of Defense (KIND)

Entre los objetivos de esta organización no gubernamental está que ningún niño tenga que aparecer delante de una corte sin asistencia legal de calidad. KIND puede ofrecer abogados de la organización o pro bono (voluntarios) que acompañen a los niños.

Puede contactar con la organización aquí: 202-824-8680 (Si llaman desde fuera de Estados Unidos, deben marcar el 1 delante) info@supportkind.org

2. Raices

Una de las ONGs que recibió millones en donaciones para ayudar a los niños separados por la política de 'tolerancia cero' del gobierno de Trump es 'Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services' (Raices). El grupo creó una línea de comunicación directa para atender a las familias separadas. Este es el número: 866-378-2667 (Si llaman desde fuera de Estados Unidos, deben marcar el 1 delante).

La línea está atendida por voluntarios de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde (hora del este de Estados Unidos), pero también pueden dejar un mensaje a cualquier hora del día.

Esta organización puede ayudarlos a averiguar el destino de los niños separados en la frontera si le dan los datos básicos del menor y los padres. Una vez que se ubique a la persona que se busca, Raices les puede indicar los pasos a seguir y referir a abogados voluntarios así como otro tipo de asistencia.

3. Catholic Charities

Los servicios de inmigración y refugiados de la Caridades Católicas también están recibiendo donaciones para ayudar a los menores separados en la frontera de sus padres.

Tradicionalmente, este grupo de la iglesia católica ofrece a inmigrantes y refugiados asistencia financiera, así como recursos para encontrar alojamiento, empleo y formación y asistencia legal. También pueden ayudar con asistencia inmediata (como comida o ropa) a los migrantes cuando son liberados por el Departamento de Seguridad Nacional y están esperando una cita para presentarse en corte.

En este buscador, pueden poner su número de código postal para encontrar el centro más cercano donde pueden ayudarle.