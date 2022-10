Tras el huracán Ian, estos inmigrantes trabajarán en la reconstrucción (pero buscan tener condiciones justas)

El gobernador DeSantis necesita presidir esta recuperación. Necesita que avance. La peor pesadilla para él, tanto en términos de gobierno como de política, es una recuperación que se ralentiza. Sin estos trabajadores se detiene por completo y las consecuencias son muy, muy graves sin los trabajadores inmigrantes. Las familias no pueden volver a casa desde los refugios porque no puede recuperar los hogares para ir a encender la luz. Sin trabajadores inmigrantes las escuelas no se reparan y los padres en pleno curso escolar no pueden volver a escolarizar a sus hijos. Si los propietarios de viviendas, los padres y las familias no pueden hacer todo eso, se marchan. Entonces lo que ocurre es que la base fiscal se desangra. Los ingresos de los municipios se agotan y ciudades enteras pueden entrar en una espiral de muerte. Así que realmente se necesita a estos trabajadores inmigrantes con capacidad de recuperación que están llegando a Florida.