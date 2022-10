Tras el azote de Ian, los trabajadores latinos en Florida dan prioridad a los demás para sobrevivir económicamente

El alquiler mensual de los Tojil, de 1,700 dólares por la pequeña casa de dos cuartos, vence el sábado. A Tojil le preocupaba que les desalojaran si no pagaban, aunque la casa no fuera habitable. La factura de la electricidad también vencería pronto, a pesar de que no hay electricidad. "Ahorita que pasó eso no tenemos nada. No se si se va a enojar el dueño si no le pagamos", dijo.