El huracán Ian y las lecciones que deja su paso por Florida

"Si el huracán Ian no es una llamada de atención, no sé qué lo es", dijo Susan Glickman, veterana activista del cambio climático y directora de Médicos de Florida a favor de la Acción Climática (Florida Clinicians for Climate Action). "El hecho es que el calentamiento del clima nos trae más ciclones tropicales importantes. Nos trae lluvias más intensas y nos trae más inundaciones. Por lo tanto, si nuestros funcionarios electos y los responsables políticos no entienden y actúan con urgencia, simplemente nos están fallando", añadió.