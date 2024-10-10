La destrucción del huracán Milton: múltiples tornados arrasaron zonas del centro y este de Florida y dejaron cuatro muertos

Video Varios muertos en Florida tras el paso de tornados: buscan sobrevivientes en una comunidad de jubilados

Elizabeth Ruiz García llegó este jueves a su casa en Fort Myers para recoger los destrozos dejados por los tornados que trajo consigo el potente huracán Milton. A su alrededor había árboles y cercas devastadas, restos de techo que volaron con los vientos.

"Aquí pasó el tornado ayer como a eso de las 12 del mediodía y eso fue terrible. No le deseo eso a nadie", dijo en entrevista a Univision Noticias. Puede ver su historia completa en el siguiente video.

Pero ella y sus vecinos no fueron los únicos afectados por los tornados que generó Milton.

El Servicio Nacional del Tiempo (NWS) confirmó este jueves que "varios tornados confirmados se desarrollaron ayer (miércoles) asociados con Milton". La agencia informó que había logrado confirmar con evidencia fotográfica y de video entre cinco y siete.

En la foto con el análisis, el NWS mostró trayectorias preliminares de ciclones que recorrieron zonas como Palm Beach, West Palm Beach y Jupiter, pero también áreas tan al sur como Homestead.

El gobernador Ron DeSantis dijo en una rueda de prensa el miércoles por la noche que se emitieron al menos 116 alertas de tornado en toda Florida antes de las 8:00 de la noche. Confirmó que hubo 19 tornados que recorrieron diversas zonas del estado, incluidas áreas en el centro y la costa este.

"Numerosos condados han reportado daños por los tornados", dijo DeSantis.

Un poste de electricidad caído en Fort Myers tras el paso de un tornado por el área el miércoles, antes de que el huracán Milton tocara tierra en Florida. Imagen Joe Raedle/Getty Images

Kevin Guthrie, el director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida, señaló que hasta el miércoles por la noche alrededor de 125 casas, muchas de ellas móviles habitadas por adultos mayores, resultaron afectadas por los tornados, pero explicó que la cifra podría ser mayor.

Las casas a las que se refería Guthrie se encontraban en el condado de Saint Lucie, en la costa este de Florida, a unas 140 millas del área por la que Milton tocó tierra. Allí, los inesperados ciclones dejaron cuatro muertos. Según medios locales, los fallecidos se encontraban en la zona norte de Fort Pierce. Desde la madrugada del jueves las autoridades iniciaron las labores de rescate.

El sheriff del condado, Keith Pearson, describió en un video a los tornados que recorrieron el área como "devastadores" y mostró detrás de él un edificio que colapsó.

En videos obtenidos por Univision Noticias se puede ver la devastación que los tornados dejaron en esta zona, en la comunidad Spanish Lakes:

El Servicio Nacional del Tiempo en Miami mostró en su cuenta de la red social X tornados recorriendo campos cerca de Wellington, un poblado al oeste de West Palm Beach. Y los videos se cuelan entre las decenas de alertas que fueron emitidas por la oficina con las que pedían a los residentes de Florida buscar refugio de inmediato.