Time nombra Persona del Año 2017 "a quienes han roto el silencio" para denunciar los abusos sexuales

La revista Time nombró este miércoles como Persona del Año 2017 a "quienes han roto el silencio" para denunciar abusos sexuales, un movimiento que se ha impulsado después de las numerosas acusaciones de acoso en diferentes ámbitos, como el político, empresarial o en el mundo del cine.



The Silence Breakers are TIME's Person of the Year 2017 #TIMEPOY https://t.co/mLgNTveY9z pic.twitter.com/GBo9z57RVG

