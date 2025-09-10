Cómo Elon Musk perdió el título de persona más rica del mundo ante Larry Ellison, dueño de Oracle

Video Musk desafía a Trump y creará el partido político América tras aprobación de la ley fiscal

El propietario de la firma tecnológica Oracle, Larry Ellison, le arrebató al dueño de Tesla, Elon Musk, el título del hombre más rico del mundo luego de que el valor de las acciones de la empresa del primero aumentaron más de 40%, reportó Bloomberg.

El medio especializado en finanzas dijo que a las 10:00 horas ET, el valor de las acciones de Oracle registró un repunte a raíz de las prometedoras inversiones de la empresa en proyectos relacionados con la inteligencia artificial.

La fortuna estimada de Ellison, de 81 años, ascendió así a casi 400,000 millones de dólares, mientras que la riqueza de Musk, de 54, actualmente se estima en unos 385,000 millones, de acuerdo con el Índice de Millonarios de Bloomberg.

El giro a favor de Ellison en la Bolsa de Valores de Nueva York también es relevante por su cercanía con el presidente Donald Trump, de quien Musk se distanció recientemente a raíz de desacuerdos por el plan de gasto impulsado por el mandatario y avalado por los republicanos en el Congreso.

Las inversiones que dispararon la fortuna de Ellison

El ascenso de Ellison fue impulsado por el anuncio de la empresa de que invertirá 450,000 millones de dólares en servicios de la nube y otros contratos con empresas líderes del ramo de la IA como Nvidia, ChatGPT y OpenAI.

."En los próximos meses, esperamos captar varios clientes adicionales multimillonarios", declaró Oracle en un comunicado.

Así, la riqueza del dueño de Oracle se disparó en 101,000 millones, mientras las proyecciones de ingresos para los próximos cinco años de la empresa se colocaron en una cifra estimada de 959,000 millones de dólares.

De acuerdo con Bloomberg, Ellison es dueño del 41% de las acciones de Oracle, la empresa que cofundó hace casi cinco décadas.

La directora ejecutiva de Oracle, Safra Catz, calificó el trimestre recién finalizado de "asombroso", puesto que la compañía firmó "cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes".

Por su parte, Keith Weiss de MS Research, una firma de análisis financiero, “la compañía está tomando una ventaja considerable en este mercado gracias a nuevos contratos",

El colosal aumento de sus previsiones "ha inyectado un renovado entusiasmo en el creciente sector de la IA", explicó por separado Patrick O'Hare de Briefing.com , un sitio dedicado al análisis de las empresas que cotizan en la bolsa.

La familia Ellison expande su imperio

El aumento de la riqueza del patriarca de la familia Ellison también ocurrió luego de que la empresa de su hijo, David Ellison, Skydance, concretó la compra de la empresa Paramount Global, dueña de medios como CBS y MTV.

La compra desató una controversia porque se concretó tras el anuncio de la cancelación en mayo del próximo año del popular show “Late Night”, cuyo conductor Stephen Colbert ha criticado duramente a Trump.

Según el medio financiero CNBC la adquisición fue financiada en su mayoría con la fortuna familiar de los Ellison.

Pero críticos de Trump sostuvieron que el anuncio de la próxima salida del aire de Colbert en realidad fue un gesto de Skydance para que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), una agencia encabezada por un aliado de Trump, diera su visto bueno a la transacción.

Ellison además estuvo recientemente en la Casa Blanca para anunciar proyectos masivos de inversión relacionados con la IA. Según Oracle, su inversión estará enfocada en la construcción de centros de datos valuados en unos 500,000 millones de dólares.

Viento en contra para Musk

En los últimos meses, las empresas de Musk, en particular Tesla, han sufrido caídas en sus ventas y en el valor de sus acciones.

A raíz del apoyo que dio a Trump y del cargo honorífico que ocupó por varios meses en la Casa Blanca para desmantelar agencias federales, muchos de los centros de distribución de Tesla fueron vandalizados.

Además Musk ha sido blanco de duras críticas por haber sido clave en la conformación de la agencia llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que recomendó el despido de decenas de miles de trabajadores federales.

En muchos casos las personas que fueron despedidas luego fueron convocadas nuevamente para ser recontratadas.

Su ruptura con Trump acaparó la atención de los medios porque Musk lanzó ataques personas contra el presidente y el mandatario reaccionó del mismo modo. En un punto, Musk sugirió que Trump estaba implicado en los archivos del caso del financista acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein.

Musk borró la publicación en X en la que hizo el señalamiento.

