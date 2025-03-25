Confianza de los consumidores cae a su nivel más bajo en 12 años en medio de políticas erráticas de Trump

La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó por cuarto mes consecutivo, mientras la ansiedad de los estadounidenses sobre su futuro financiero disminuyó a un mínimo de 12 años en medio de una creciente preocupación por los aranceles y la inflación.

El Conference Board, un organismo sin fines de lucro que provee datos sobre tendencias económicas, informó el martes que su índice de confianza del consumidor cayó 7.2 puntos en marzo, situándose en 92.9. Los analistas esperaban una cifra de 94.5, según una encuesta de FactSet, una firma de análisis de datos financieros.

El informe indicó que la medida de las expectativas a corto plazo de los estadounidenses sobre ingresos, negocios y el mercado laboral cayó 9.6 puntos, alcanzando 65.2.

Es la lectura más baja en 12 años y está muy por debajo del umbral de 80, que el Conference Board señala como un posible indicio de recesión en el futuro cercano.

Temores de posible recesión se mantienen estables entre consumidores

Sin embargo, la proporción de consumidores que anticipan una recesión en el próximo año se mantuvo estable en un máximo de nueve meses, informó el organismo.

"El optimismo de los consumidores sobre los ingresos futuros —que se había mantenido bastante fuerte en los últimos meses— prácticamente desapareció, lo que sugiere que las preocupaciones sobre la economía y el mercado laboral han comenzado a influir en las evaluaciones de los consumidores sobre sus situaciones personales", explicó Stephanie Guichard, economista senior del Conference Board.

El sondeo mostró que los planes de compra tanto de viviendas como de automóviles disminuyeron. Sin embargo, en algo sorprendente dado la ansiedad de los encuestados sobre el futuro, las intenciones de comprar artículos de alto costo como electrodomésticos aumentaron. El Conference Board señaló que esto podría reflejar un deseo de comprar antes de que entren en vigor los aranceles de Trump, lo que llevaría a aumentos de precios.

Aunque la inflación ha retrocedido desde los máximos que alcanzó tras la pandemia, sigue por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Esos precios aún elevados, combinados con los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump sobre muchos bienes importados, han hecho que los estadounidenses se sientan desanimados respecto al gasto a medida que aumentan las preocupaciones sobre la economía.

Ventas minoristas reportaron caída brusca en enero tras ingresos generosos en diciembre, dice organismo

Los consumidores parecían cada vez más confiados al acercarse el final de 2024 y gastaron generosamente durante la temporada navideña. Sin embargo, las ventas minoristas en Estados Unidos cayeron bruscamente en enero, y el clima frío fue en parte responsable.

A principios de este mes, el gobierno informó que los estadounidenses aumentaron modestamente su gasto en febrero después de una fuerte reducción el mes anterior.

El martes, el Board informó que la percepción de los consumidores sobre las condiciones actuales disminuyó 3.6 puntos, situándose en 134.5.

El índice de confianza del consumidor mide tanto la evaluación de los estadounidenses sobre las condiciones económicas actuales como sus perspectivas para los próximos seis meses.

El gasto del consumidor representa aproximadamente dos tercios de la actividad económica de Estados Unidos y es observado de cerca por los economistas en busca de señales sobre cómo se siente el consumidor estadounidense.

