A qué hora abren las tiendas con sus ofertas por el ‘Black Friday’

Video ‘Black Friday’ vs. ‘Cyber Monday’: ¿qué día es mejor para hacer las compras navideñas?

El ‘Black Friday’ se ha convertido en una especie de anacronismo en la era del comercio electrónico.

El día después del ‘Thanksgiving’ marca el inicio oficial de la temporada de compras navideñas, pero los minoristas ya han pasado semanas inundando sus sitios web y las bandejas de entrada de correo electrónico de sus clientes con ofertas anticipadas del ‘Viernes Negro’.

Si la historia sirve de guía y hay que creer a los anunciantes, las mejores ofertas aún se pueden conseguir desde el ‘Black Friday’ hasta el ‘Cyber Monday’, un periodo de cuatro días conocido en el mundo minorista como BFCM para abreviar.

Esto puede ser especialmente cierto para artículos caros , productos de temporada y los últimos productos de moda.

Los defensores de los consumidores señalan, sin embargo, que los grandes descuentos no son una oportunidad que se da una vez al año.

Aconsejan a los compradores que comparen precios, investiguen historiales de precios y que lean la letra pequeña para asegurarse de que están comprando lo que realmente querían a buen precio.

Dicho esto, algunas personas disfrutan salir a toda prisa para hacerse una computadora o teléfono para disfrutar del ambiente navideño y la música en un centro comercial o zona comercial local.

Mientras tanto, los minoristas están prometiendo experiencias únicas y ofertas exclusivas para atraer a los clientes.

Varias tiendas que estuvieron cerradas en ‘Thanksgiving’ reabren el viernes temprano mientras los minoristas trabajan para acelerar la temporada de compras navideñas.

Estos son los horarios de las tiendas del ‘Black Friday’ de algunas cadenas nacionales destacadas:

Horario del Black Friday de Best Buy

La cadena de electrónicos Best Buy abrirá sus tiendas de 6 a.m. a 10 p.m.

Horario del Black Friday de Dick's Sporting Goods

La mayoría de las tiendas Dick's Sporting Goods estarán abiertas de 6 a.m. a 10 p.m.

Horario del Black Friday de Home Depot

Las tiendas Home Depot abrirán a las 6 a. m. y cerrarán en el horario habitual de la tienda. Los horarios de cierre específicos pueden variar según la tienda.

Horario del Black Friday de JCPenney

Las tiendas JCPenney abrirán a las 5 a.m.

Horario del Black Friday de Kohl's

La mayoría de las tiendas Kohl's abrirán a las 5 a.m.

Horario del Black Friday de Lowe's

Lowe's abrirá a las 6 a.m.

Horario del Black Friday de Macy's

Las tiendas departamentales Macy’s estarán abiertas de 6 a.m. a 11 p.m. Los horarios varían según la ubicación.

Horario del Black Friday de Sam's Club

Las tiendas Sam's Club estarán abiertas durante su horario habitual.

Horario del Black Friday de Sephora

Algunas tiendas Sephora abrirán temprano y permanecerán abiertas hasta tarde. Los horarios varían según la ubicación.

Horario de Target del Black Friday

Las tiendas Target abrirán a las 6 a.m.

Horario del viernes negro de Walmart

Las tiendas Walmart estarán abiertas de 6 a.m. a 11 p.m.

