Una poderosa tormenta solar provoca auroras boreales en buena parte de EEUU: qué son y cómo verlas

El cielo de Estados Unidos se coloreó la madrugada de este miércoles de norte a sur por unas auroras boreales que pudieron divisarse tan al sur como en Florida.

El martes, meteorólogos espaciales habían emitido una alerta por la llegada de tormentas solares, es decir, eyecciones de la masa coronal (CME, en inglés) de gran magnitud, capaces de producir las espectaculares auroras boreales pero también interrupciones temporales en las comunicaciones.

Según los meteorólogos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), en la madrugada del miércoles registraron el punto álgido del paso de las tormentas geomagnéticas a nivel G4, en una escala del 1 al 5.

Según reporta la NOAA, nuestro planeta fue impactado en la madrugada de este miércoles por las dos primeras de las tres CME registradas en el sol. "Creemos que la última y más energética CME debe llegar alrededor del mediodía del Este", señala un boletín de las 3:14 am hora del Este.

Cómo se producen las auroras boreales

El sol se encuentra en la fase máxima de su ciclo de actividad de 11 años, lo que hace que estos fenómenos sean más frecuentes y extensos. Las coloridas auroras boreales han adornado los cielos nocturnos en lugares inesperados, como Kansas o Mississippi.

Las auroras boreales y australes son comunes cerca de los polos, donde las partículas cargadas del sol interactúan con la atmósfera terrestre.

Los observadores del cielo están avistando estas luces más lejos en Estados Unidos y Europa debido a que el sol está experimentando un importante cambio de posición. Cada 11 años, sus polos se invierten, causando giros y enredos magnéticos.

Mapa de NOAA con la predicción de la probabilidad de auroras. Imagen NOAA



El año pasado, la tormenta geomagnética más fuerte en dos décadas azotó la Tierra, produciendo auroras en todo el hemisferio norte. Poco después, una potente tormenta solar deslumbró a los observadores del cielo lejos del círculo polar ártico, cuando aparecieron luces danzantes en lugares inesperados como Alemania, Reino Unido, Nueva Inglaterra y la ciudad de Nueva York.

Se espera que este período de alta actividad solar dure al menos hasta finales de este año, aunque el momento de máxima actividad solar no se conocerá hasta meses después, según la NASA y la NOAA.

Cómo afectan las tormentas solares a la Tierra

Las tormentas solares pueden traer a la Tierra mucho más que luces de colores.

Cuando partículas y plasma que se mueven a gran velocidad chocan contra el campo magnético terrestre, pueden interrumpir temporalmente la red eléctrica. La inestabilidad espacial también puede interferir con las comunicaciones de radio del control del tráfico aéreo y con los satélites en órbita. Las tormentas severas son capaces de interferir con otras comunicaciones de radio y GPS.

En 1859, una fuerte tormenta solar provocó auroras boreales tan al sur como Hawái e incendió líneas telegráficas en un evento poco común. Y una tormenta solar de 1972 pudo haber detonado minas marinas magnéticas estadounidenses frente a las costas de Vietnam.

Los expertos en meteorología espacial no pueden predecir una tormenta solar con meses de antelación. En cambio, alertan a las partes interesadas para que se preparen en los días previos a que una erupción solar impacte la Tierra.

Cómo ver las auroras boreales

Los pronósticos de auroras boreales se pueden encontrar en el sitio web del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA o en una aplicación de pronóstico de auroras.

Considere observar las auroras en un área tranquila y oscura, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad. Los expertos recomiendan observar el cielo desde un parque local o nacional. Y consulta la previsión meteorológica, ya que las nubes pueden ocultar por completo el espectáculo.

Tomar una foto con la cámara del móvil también puede revelar indicios de la aurora boreal que no son visibles a simple vista.

Con información de AP.

