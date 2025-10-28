Los estados donde podrían verse auroras boreales esta noche y la del miércoles: mira si vives en alguno de ellos

Al menos 10 estados en el norte del país, cercanos a la frontera con Canadá, además de Alaska, podrían disfrutar esta noche y la del miércoles del brillo en los cielos nocturnos de la aurora boreal, el fenómeno luminoso producido por la interacción de las partículas solares con la atmósfera terrestre.

Las ondas de destellos luminosos pueden ser visibles en los cielos de Alaska, Washington, Idaho, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Wisconsin, Michigan y Maine, de acuerdo con la previsión hecha por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Se espera que este miércoles también se produzca una aurora boreal, aunque con menor intensidad.

La aurora se puede observar a menudo después del atardecer o justo antes del amanecer. La aurora no es visible durante las horas del día.

No es necesario que la aurora se encuentre directamente sobre nuestras cabezas, sino que se puede observar desde una distancia de hasta 620 millas cuando es brillante y las condiciones son adecuadas, explica NOAA.

La mayor probabilidad para contemplar los destellos luminosos en el cielo serán en Alaska, y gran parte del territorio canadiense, por su proximidad con el Polo Norte. Los cielos más oscuros lejos de los centros poblados son los más convenientes, al estar menos contaminados con luz y polución atmosféricas.

¿Por qué se producen las auroras?

La aurora puede observarse tanto en el hemisferio norte como en el sur. En el norte, este fenómeno se conoce como aurora boreal; en el sur, se llama aurora austral, explican los Museos Reales de Greenwich de Inglaterra.

Se producen por las nubes de partículas expulsadas desde el sol por las tormentas solares que ocurren en su superficie. Estas partículas, cargadas eléctricamente, pueden viajar millones de kilómetros y algunas pueden acabar chocando con la Tierra.

"La mayoría de estas partículas son desviadas, pero algunas quedan atrapadas en el campo magnético de la Tierra, acelerando hacia los polos norte y sur y entrando en la atmósfera. Por eso la actividad de las auroras se concentra en los polos magnéticos", explican los Museos de Greenwich.

"Estas partículas chocan contra los átomos y moléculas de la atmósfera terrestre y, básicamente, los calientan", explica Tom Kerss, astrónomo del Real Observatorio. "A este proceso físico lo llamamos 'excitación', pero es muy similar a calentar un gas y hacer que brille".

Por lo tanto, lo que vemos son átomos y moléculas de nuestra atmósfera que chocan con partículas del Sol. Los característicos patrones ondulados y las 'cortinas' de luz de la aurora son causados por las líneas de fuerza del campo magnético terrestre.

La parte más baja de una aurora se encuentra normalmente a unas 80 millas sobre la superficie de la Tierra. Sin embargo, la parte superior de un espectáculo puede extenderse varios miles de kilómetros por encima de la Tierra.

Las distintas tonalidades de color de la aurora están determinadas por los gases nitrógeno y oxígeno, los más abundantes en la atmósfera terrestre.

