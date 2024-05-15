El Sol lanzó la mayor llamarada de su actual ciclo y una de las 20 más intensas desde que se registran

Video Lo que se sabe de la llamarada más intensa emitida por el Sol: ¿afectará a la Tierra?

El Sol lanzó este martes la mayor llamarada del actual ciclo solar de 11 años, y la más intensa desde 2017, informó el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Esta fue además la decimoséptima erupción solar más intensa jamás registrada.

Las llamaradas solares son "intensas ráfagas de radiación electromagnética que se originan a partir de manchas solares en la superficie de nuestro Sol", según precisa Space.com. Se clasifican en grupos de letras según su tamaño, siendo las de clase X las más potentes. Dentro de cada una de estas clases, los números del 1 al 9 indican la fuerza relativa de una llamarada.

Para que se tenga una idea de la intensiadad de la erupción del martes, esta fue clasificada como una llamarada de clase X y numeración 8.7.

El Observatorio de Dinámicas solares de la NASA capturó la imgen y dijo que la llamada alcanzó el pico a las 12:51pm (hora del este). Imagen AP



La potente erupción se produjo poco antes de la 1:00 pm (hora del Este) en el flanco occidental del Sol, una zona de manchas oscuras en donde el campo magnético es más fuerte que en cualquier otra parte de la estrella. Esta parte del Sol actualmente se encuentra en sentido contrario a la Tierra, por lo que no se espera que haya importantes impactos en nuestro planeta, más allá de posibles interferencias en las señales de radio más altas de la atmósfera.

El Sol está entrando en su périodo más activo de este ciclo y se espera que entre finales de este año y principios de 2025 alcance el llamado 'máximo solar'.

¿Esta erupción solar traerá más auroras boreales?

La intensa llamarada solar del martes se produce unos días después de la mayor tormenta geomagnética que ha vivido la Tierra en más de 20 años y que regaló a sus habitantes hermosos espectáculos de auroras boreales en zonas en donde no es nada habitual que esto ocurra. Esa tormenta geomagnética se originó en la misma parte del Sol de donde salió la llamarada.

Estas erupciones no son exactamente las mismas que pueden provocar auroras boreales como las que se vieron el fin de semana en nuestro planeta y que se conocen como eyecciones de masa coronal, pero sí suelen estar asociadas a ellas.

Sin embargo, aunque la llamarada del martes produjera una eyección de masa coronal, la NOAA dijo que "probablemente no tendrá ningún impacto geomagnético en la Tierra".