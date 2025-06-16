Inundaciones repentinas dejan al menos cinco muertos en Virginia Occidental y rescatistas buscan a desaparecidos

Inundaciones repentinas provocadas por lluvias torrenciales causaron la muerte de cinco personas en el norte de Virginia Occidental mientras los equipos de rescate buscaban a otras tres personas desaparecidas el domingo, mientras las autoridades evaluaban los daños en carreteras, puentes, líneas de gas natural y otras infraestructuras.

Las autoridades informaron que entre 2.5 y 4 pulgadas de lluvia cayeron en algunas zonas de Wheeling y el condado de Ohio en aproximadamente media hora la noche del sábado.

“Casi de inmediato empezamos a recibir llamadas al 911 para rescatar a personas que estaban atrapadas”, dijo Lou Vargo, director de gestión de emergencias del condado de Ohio, en una rueda de prensa el domingo. “Durante ese tiempo, tuvimos daños importantes en la infraestructura: carreteras, puentes y autopistas, lo que nos impidió responder a muchos incidentes. Hubo retrasos porque simplemente había demasiados daños”.

“Ocurrió de manera tan rápida y repentina… Llevo 35 años haciendo esto. He visto grandes inundaciones en la ciudad y el condado. Nunca había visto algo así”, agregó Vargo.

Las autoridades señalaron que vehículos fueron arrastrados por arroyos crecidos, algunas personas buscaron refugio en árboles y una casa móvil se incendió.

De forma similar, inundaciones repentinas golpearon el condado de Marion, al sur de Wheeling y el condado de Ohio el domingo por la tarde, causando extensos daños a puentes, carreteras y algunas viviendas, según informó en Facebook el Departamento de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias del condado. La línea de emergencias del condado ya había procesado al menos 165 llamadas desde que comenzaron las tormentas.

Operaciones de rescate y estado de emergencia

El gobernador Patrick Morrisey declaró el estado de emergencia en los condados de Marion y Ohio y movilizó a la Guardia Nacional para apoyar las operaciones.

Jim Blazier, jefe de bomberos de Wheeling, en el extremo norte del estado, dijo que los equipos realizaron operaciones de rescate hasta la madrugada del domingo. Señaló que los socorristas se reagruparon por la mañana y centraron sus esfuerzos en un área desde la línea estatal con Ohio hasta el arroyo Wheeling, cruzando el río Ohio.

“Estamos buscando en las orillas, en vehículos sumergidos, en cualquier escombro que encontremos en el camino, y demás”, explicó Blazier. “Estamos usando drones, perros de búsqueda y personal de rescate acuático especializado. Tenemos equipos organizados que están buscando por sectores para tratar de localizar a cualquier persona desaparecida”.

Este domingo se reportaron unos 2,500 cortes de electricidad en el condado, confirmó Morrisey en un comunicado por la noche, que actualizó el número de muertos a cinco, con tres personas aún desaparecidas.

“En muchos sentidos, esto es un evento muy poco común, casi como un unicornio, porque gran parte de la lluvia cayó en áreas muy estrechas y fueron aproximadamente entre 3 y 4 pulgadas en menos de una hora”, dijo Morrisey en una rueda de prensa anterior. “Eso es extremadamente difícil de manejar”.

Y añadió: “Tus amigos, tus vecinos, los socorristas y la gente de la comunidad están trabajando muy duro para encontrar a las personas. Esa es nuestra tarea número uno en este momento: identificar a cualquiera que aún pueda estar desaparecido”.

Las lluvias en Virginia Occidental ocurrieron tras los aguaceros en San Antonio el jueves, donde murieron 13 personas. En esa ciudad de Texas cayeron más de 7 pulgadas de lluvia en pocas horas, provocando una crecida rápida que arrastró más de una docena de vehículos a un arroyo.