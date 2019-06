Estos son los pasos que debe dar una escuela tradicional para adoptar el modelo de ‘aprendizaje más profundo'

New Tech Network es una de esas organizaciones que trabaja para transformar escuelas y, cuando una de sus asociadas –son más de doscientas en todo el país– decide hacer un cambio, lo primero que hacen los especialistas es evaluar tanto las habilidades de los estudiantes como sus calificaciones. Igualmente, recomiendan a los directivos que visiten una escuela que ya trabaje con el método.

“Una vez que ven la diferencia en el compromiso de los alumnos y maestros, la cultura de la escuela, y el nivel de rigor es casi imposible que no quieran introducir a sus colegios en este sistema. Uno de los más grandes retos que nuestro modelo supera es el aislamiento. Tenemos una red de diversas escuelas a lo largo del país y, trabajamos para emparejar las necesidades y los intereses de una institución con otra de la red, que ha pasado por el mismo tipo de retos”, señala Tim Presiado , director ejecutivo de New Tech Network.

Formar a niños para ser líderes en distintas áreas

Hacer cambios como el que hizo la escuela elemental L.O Donald , requiere de una inversión financiera pero, según Presiado, al menos en las instituciones educativas con las que trabaja New Tech Network, después de que se insertan en la metodología, los costos disminuyen considerablemente.

El especialista destaca que los tamaños de las clases no se ven afectados, ni el personal necesario, lo que normalmente tiene el efecto más grande en el presupuesto de los colegios. Lo que sí implica, dice, es el compromiso constante de desarrollo profesional, pero muchas escuelas pueden hacerlo sin requerir dinero extra.

Un camino lento, aunque es el más seguro

A pesar de los esfuerzos hechos por algunas las escuelas, maestros, y organizaciones en pro de sus estudiantes, el método de ‘aprendizaje más profundo’ no ha sido adoptado en todas las escuelas del país. La red nacional de deeper learning ha contabilizado más de 500 colegios , en 41 estados de la nación.

Para el maestro Brian Bayle hasta que el sistema educativo estadounidense no descubra una manera de evaluar exitosamente sin recurrir a herramientas estandarizadas, no se podrá sustituir el sistema tradicional. “La triste realidad es que si una persona de 1700 nos visita en la actualidad, el único sistema que podría reconocer es el de nuestras escuelas. Los cambios son extremadamente lentos”, enfatiza Bayle.

“Aprender cómo proceder y aplicar el conocimiento, pensar críticamente y colaborar deben ser habilidades enseñadas a cada niño y joven estadounidense. No hay una razón para no hacerlo. Las oportunidades para desarrollar estas habilidades a través de pasantías, clases especializadas, y en nuestro caso, auténticos proyectos, debería estar disponible para cada estudiante, no solo para aquellos de vecindarios pudientes”.