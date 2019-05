Las habilidades que necesitan los estudiantes para ser exitosos en este siglo tienen que ser evaluadas constantemente

Somos más complejos que un examen estandarizado

Como sostiene el doctor Elliot Washor , cofundador de la organización Big Pictures Learning , en su artículo: The Time Has Come for Assessment that Matter (Ha llegado el momento para unas evaluaciones que importen): “la educación es uno de los pocos campos, y quizá el único sistema, que ni cambia sus estándares ni la manera con la que mide esos estándares mientras la sociedad se transforma”.