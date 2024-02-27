Wendy's anuncia que pondrá precios "dinámicos" al estilo Uber: una hamburguesa costará más en hora pico

Video Hace 30 años los estadounidenses no pagaban tanto por comida como ahora: ¿qué esperar a corto plazo?

Wendy's, la famosa cadena multinacional de comida rápida, anunció un nuevo menú con precios "dinámicos" al estilo de Uber o Lyft, lo cual implicará que una hamburguesa cueste más en las horas de mayor demanda.

Para ello, la compañía invertirá unos $20 millones en pizarras con menús digitales de alta tecnología, que actualizan los precios en tiempo real, influenciados por varios factores como la hora y la demanda, al estilo de compañías Uber o Lyft.

El experimento comenzará a ponerse en marcha en 2025 y esperan tenerlo para todos los restaurantes operados por la compañía en EEUU para finales de ese año.

Según un reporte de ABC News, los nuevos cambios implicarán que, por ejemplo, un sándwich como el 'Baconator' pueda costar hasta $1 más durante la hora pico del almuerzo.

"Los algoritmos de fijación de precios permiten a las empresas cambiar los precios a lo largo del día o incluso a lo largo de una hora”, explicó a ABC News el profesor de economía de la Universidad de Michigan, Zach Brown.

"Durante las épocas de mayor actividad, obviamente pueden aumentar las ganancias. Y también, algunos consumidores querrán pasar a las horas menos ocupadas, cuando la demanda es menor y los precios son más bajos", agregó Brown.

Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales no se han mostrado muy receptivos al cambio y aseguran que la nueva estrategia no es más que "un aumento abusivo de precios con otro nombre".



Una encuesta sobre precios dinámicos para restaurantes realizada por Capterra, reveló que solo el 34% de los usuarios cree que los "precios dinámicos" en los restaurantes son algo positivo para los clientes.

Por su parte, Gartner Inc., una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información, predijo que para el año próximo los principales minoristas internacionales empezarán a aplicar esta estrategia de ir actualizando los precios en tiempo real a través de las aplicaciones móviles.

Esta estrategia de mercado podría ser un "punto de inflexión" para las cadenas de restaurantes, sobre todo si el experimento de Wendy's funciona, dijo a CNN Jonathan Maze, editor jefe de la publicación Restaurant Business, pero advirtió que es un iniciativa arriesgada.

