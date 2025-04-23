Wall Street se recupera ante señales de un brusco cambio de timón de Trump sobre aranceles a China

Los índices principales de Wall Street cerraron con ganancias este miércoles, luego de que el presidente Donald Trump dijo en la víspera que no tiene intención de sacar a Jerome Powell de la jefatura de la Reserva Federal y anticipó un recorte en los altísimos aranceles impuestos a China.

El índice S&P 500 finalizó la sesión con un avance de casi 1.5%, el Dow Jones con una subida de 0.9% y el Nasdaq con un alza de 2.3%, según los números de cierre preliminares de la bolsa.

PUBLICIDAD

Los nuevos comentarios de Trump se dieron luego de que la pasada semana había sugerido —en publicaciones en redes sociales y respuestas a periodistas— que la salida de Powell podría darse antes de que culmine su período en 2026. Ello generó más temores a que estuviese en juego la independencia de la Fed.

El mercado también registraba un respiro por los dichos del presidente sobre las brutales tarifas del 145% que él le fijó a los productos de China. "Bajarán sustancialmente (desde ese nivel), aunque no serán de cero", dijo a periodistas en la Casa Blanca.

La guerra arancelaria, la presión para que la Reserva Federal baje la tasa de interés y los insultos a Powell son los factores que han incidido más en las recientes fluctuaciones bruscas de los mercados. Pero Trump pareció bajar su tono furioso hacia Powell, posiblemente por el impacto que ha tenido.

"No, no tengo intención de despedirlo", dijo Trump al ser consultado este martes.

Aunque sí volvió a presionar por un recorte de la tasa clave. "Me gustaría ver que es un poco más activo en términos de su idea de recortar la tasa de interés", dijo de forma un poco confusa, porque Powell no ha dicho en momento alguno reciente que el Comité de Política Monetaria de la Fed esté evaluando puntualmente un recorte.

Todo esto se da después de que Trump escribió la semana pasada en la plataforma Truth Social que "la salida de Powell (del cargo) no puede acercarse de manera más rápida".

"¡Se espera que el BCE (Banco Central Europeo) rebaje su tasa por séptima ocasión y, todavía, el 'siempre tarde' de Jerome Powell de la Fed, quien está siempre TARDE Y ERRADO, emitió ayer un reporte que fue, como es usual, un completo 'enredo'!", escribió el mandatario con un tono despectivo que dista de cómo los líderes de los gobiernos habitualmente se refieren a las cabezas de los bancos centrales.

PUBLICIDAD

Actual enfrentamiento arancelario con China es "insostenible"

Este miércoles en la mañana el secretario del Tesoro, Scott Bessent, habló sobre la política comercial de EEUU y sus palabras parecen estar confirmando un giro de timón fuerte en la guerra comercial que desató Trump, especialmente con China:

"En este punto, quiero ser claro: 'América Primero' no significa solo Estados Unidos. Al contrario, es un llamado a una mayor colaboración y respeto mutuo entre los socios comerciales", aseveró.

Ayer en la tarde Bessent fue más claro al aseverar que el actual enfrentamiento arancelario con China es "insostenible" y espera una "desescalada" en la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Aunque en un evento privado del banco JPMorgan Chase advirtió que las conversaciones entre los dos gigantes todavía deben arrancar formalmente.

China ha sido el país golpeado con más fuerza por la ofensiva arancelaria de Estados Unidos: ha sido una sucesión de tarifas que comenzó con el 10% en febrero y se empinó a 145% en abril.

El tono más conciliador de Bessent fue precisamente lo que, según un reporte del diario The Washington Post, calmó la ira de Trump con el jefe de la Reserva Federal. Él y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, advirtieron al mandatario que un enfrentamiento con el banco central afectaría más a los mercados justo cuando el país tiene abierto el frente de la guerra comercial que incluye a socios clave.

La pelea de Trump con la Reserva Federal

A Trump le enfureció un discurso en el que Powell por primera vez habló de forma contundente sobre el impacto que puede tener la ofensiva arancelaria del nuevo gobierno.

PUBLICIDAD

"Las alzas de aranceles anunciadas hasta ahora han sido significativamente mayores que las anticipadas", dijo Powell en el Economic Club de Chicago. "Sería correcto decir lo mismo sobre los efectos económicos que tendrán, que incluirán una mayor inflación y un menor crecimiento", agregó.

La Fed tiene que cumplir con dos objetivos como se lo exigió el Congreso: mantener a raya la inflación y la buena 'salud' del mercado laboral. Powell advirtió que podrían llegar a tener un "escenario desafiante" en el que no sea posible cumplir del todo con ambos mandatos.

Este lunes, el mandatario arreció sus críticas.

Según él, en el país "virtualmente no hay inflación", pero sí "puede haber una DESACELERACIÓN de la economía si el 'siempre tarde' (como él le llama de forma despectiva a Powell), un gran perdedor, no recorta la tasa de interés, AHORA".

En la lógica de Trump parece estar pesando más una preocupación por el desempeño de la economía que el ritmo de la inflación. Pero economistas han enfatizado que su política arancelaria acelerará el alza de los precios porque son impuestos que los empresarios suelen trasladar a los consumidores, como ocurrió ya con los aranceles más suaves de su primer gobierno.

Por eso, el jefe de la Fed ha dicho que esperarán para evaluar las condiciones económicas.

La Fed ha rebajado su tasa referencial en tres ocasiones desde septiembre de 2024: la redujo en medio punto porcentual ese mes, en un cuarto de punto en noviembre y en otro cuarto de punto en diciembre. La llevó de un rango de entre 4.25% y 4.5%, desde el rango de 5.25% al 5.50% en el que estuvo por más de un año mientras luchaba por frenar la inflación.

PUBLICIDAD

Mira también: