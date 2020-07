United Airlines suspenderá sin paga a 36,000 empleados ante el recrudecimiento de la pandemia

Una evaluación honesta

"Técnicamente estamos en la temporada alta de viajes del verano, pero el hecho claro es que la gente no está volando y las aerolíneas no están operando más que al 25% de su capacidad", dijo. "Por eso no es raro que United Airlines haya determinado que si no necesita de todos sus empleados ahora, o los suspende o los deja ir para poder reducir costos".