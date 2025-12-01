Qué significa 'rage bait', la palabra del año 2025, según la Oxford University Press

Video ¿Qué significa '6-7', la "palabra del año" que se volvió popular entre los jóvenes? Te explicamos

La editorial Oxford University Press anunció el domingo que la palabra del año 2025 es 'rage bait', un término que hace referencia a la estrategia de crear intencionalmente contenidos digitales que provoquen enojo o indignación, generalmente para aumentar el tráfico y la interacción en una plataforma de redes sociales o página web.

El término está conformado por los vocablos anglosajones 'rage' ("ira") y 'bait' ("cebo") y según la prestigiosa editorial, su uso ha aumentado drásticamente en el último año, "a medida que la gente empezó a asumir un control más consciente y calculado de su presencia en línea, creando identidades cuidadosamente diseñadas para provocar a otros usuarios, satisfacer a los algoritmos y generar interacción".

Nos recuerda al ya conocido concepto de 'clickbait', pero mientras este hace referencia a una idea o titular que funcionen como cebo para despertar interés y que los usuarios hagan 'click' en un contenido, el rage bait busca producir una emoción negativa, ira, enojo, insulto, lo cual genera tantas o más interacciones con la publicación, que es el objetivo final a fin de cuentas.

"Quien lo produce logrará, a menudo, de millones de comentarios, publicación compartida e incluso de 'Me gusta'". Esto se debe a los algoritmos que utilizan las redes sociales, "porque, aunque nos encantan los gatos peludos, apreciaremos que solemos interactuar más con contenido negativo y que realmente nos provoca", dijo a la BBC la lexicógrafa Susie Dent.

De acuerdo con Oxford University Press, el término fue escogido como palabra del año tras "una votación pública y el análisis de nuestros especialistas en lenguaje" y como "un resumen perfecto del caos de 2025". Su uso se ha triplicado en los últimos 12 meses.

"Fuera de internet, este fenómeno también empieza a marcar de forma importante las conversaciones sobre política, identidad y desinformación", agrega la Oxford University Press en una publicación de Instagram.



Rage bait compitió con otros términos en inglés que también han visto un gran auge reciente en su uso común: 'aura farming' y 'biohack'. Aura farming hace referencia a la construcción de una imagen personal carismática e impactante, que proyecte confianza, atractivo o misterio, de manera sutil, mientras que por biohack se conoce a los intentos de mejorar el rendimiento físico o mental, el bienestar y la longevidad mediante cambio de hábitos como dietas, ejercicio, uso de fármacos o suplementos, tecnología, estilo de vida, etc.

La palabra del año 2024, según Oxford University Press, fue 'brain rot' , un término cuya traducción literal sería "pudredumbre cerebral" y que se emplea para nombrar lo que ocurre cuando alguien consume contenido trivial en internet de forma compulsiva, hasta el punto de afectar su capacidad intelectual o mental.

La Oxford University Press es la editorial universitaria de la Universidad de Oxford, y una de las editoriales académicas más grandes, antiguas y respetadas del mundo. Es la responsable de publicar el Oxford English Dictionary (OED), el famoso diccionario del inglés.

