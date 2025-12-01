Qué significa 'rage bait', la palabra del año 2025, según la Oxford University Press
El término fue escogido como palabra del año tras "una votación pública y el análisis de nuestros especialistas en lenguaje" y como "un resumen perfecto del caos de 2025".
La editorial Oxford University Press anunció el domingo que la palabra del año 2025 es 'rage bait', un término que hace referencia a la estrategia de crear intencionalmente contenidos digitales que provoquen enojo o indignación, generalmente para aumentar el tráfico y la interacción en una plataforma de redes sociales o página web.
El término está conformado por los vocablos anglosajones 'rage' ("ira") y 'bait' ("cebo") y según la prestigiosa editorial, su uso ha aumentado drásticamente en el último año, "a medida que la gente empezó a asumir un control más consciente y calculado de su presencia en línea, creando identidades cuidadosamente diseñadas para provocar a otros usuarios, satisfacer a los algoritmos y generar interacción".
Nos recuerda al ya conocido concepto de 'clickbait', pero mientras este hace referencia a una idea o titular que funcionen como cebo para despertar interés y que los usuarios hagan 'click' en un contenido, el rage bait busca producir una emoción negativa, ira, enojo, insulto, lo cual genera tantas o más interacciones con la publicación, que es el objetivo final a fin de cuentas.
Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.
"Quien lo produce logrará, a menudo, de millones de comentarios, publicación compartida e incluso de 'Me gusta'". Esto se debe a los algoritmos que utilizan las redes sociales, "porque, aunque nos encantan los gatos peludos, apreciaremos que solemos interactuar más con contenido negativo y que realmente nos provoca", dijo a la BBC la lexicógrafa Susie Dent.
De acuerdo con Oxford University Press, el término fue escogido como palabra del año tras "una votación pública y el análisis de nuestros especialistas en lenguaje" y como "un resumen perfecto del caos de 2025". Su uso se ha triplicado en los últimos 12 meses.
"Fuera de internet, este fenómeno también empieza a marcar de forma importante las conversaciones sobre política, identidad y desinformación", agrega la Oxford University Press en una publicación de Instagram.
Rage bait compitió con otros términos en inglés que también han visto un gran auge reciente en su uso común: 'aura farming' y 'biohack'. Aura farming hace referencia a la construcción de una imagen personal carismática e impactante, que proyecte confianza, atractivo o misterio, de manera sutil, mientras que por biohack se conoce a los intentos de mejorar el rendimiento físico o mental, el bienestar y la longevidad mediante cambio de hábitos como dietas, ejercicio, uso de fármacos o suplementos, tecnología, estilo de vida, etc.
La palabra del año 2024, según Oxford University Press, fue 'brain rot' , un término cuya traducción literal sería "pudredumbre cerebral" y que se emplea para nombrar lo que ocurre cuando alguien consume contenido trivial en internet de forma compulsiva, hasta el punto de afectar su capacidad intelectual o mental.
La Oxford University Press es la editorial universitaria de la Universidad de Oxford, y una de las editoriales académicas más grandes, antiguas y respetadas del mundo. Es la responsable de publicar el Oxford English Dictionary (OED), el famoso diccionario del inglés.
Mira también: