Mal tiempo en EEUU: mueren 3 niños por la caída de árbol durante una tormenta en Michigan

Video Al menos cinco muertos dejan las tormentas en el Medio Oeste de EEUU: hay tres niños entre las víctimas

Tres niños murieron en Michigan este fin de semana luego de que un árbol cayó sobre una camioneta en la que se refugiaban durante una fuerte tormenta. En medio del mal tiempo que azotó la región también fallecieron otras dos personas, informaron las autoridades este lunes.

Las víctimas de la tragedia en el condado Kalamazoo fueron una niña de dos años, su hermano de cuatro años y la prima de ambos, de 11, detalló la policía del condado. Otras tres personas en la camioneta resultaron heridas el domingo en el incidente ocurrido en el municipio de Climax, unas 130 millas al oeste de Detroit.

“La familia no pudo haber evitado esto”, dijo el jefe policial Richard Fuller a los periodistas. El árbol cayó sobre el área de pasajeros donde estaban sentados los niños, detalló. “Era un árbol tan grande que cruzó dos carriles de tráfico y salió por el otro lado del vehículo”.

El condado se hallaba en ese momento bajo una advertencia de tormenta severa del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una de varias emitidas el domingo en el sur de Michigan.

Se espera que continúen las condiciones potencialmente peligrosas el lunes en partes del sureste. Se reportaron más de 300,000 cortes de energía el lunes en Michigan y más de 100,000 interrupciones en Wisconsin e Indiana.

Mueren dos hombres en Indiana debido a los fuertes vientos

Aproximadamente al mismo tiempo, un carruaje amish en Middlebury, Indiana, volcó debido a los fuertes vientos y ocasionó la muerte de una persona, dijo la policía local.

La península inferior norte de Michigan seguía siendo un caos este lunes: había árboles caídos debido a la lluvia helada que azotó el sábado.

La policía estatal instó a la población a mantenerse fuera de las carreteras. El periódico Alpena News reportó que no pudo publicar una edición porque no tenía electricidad, al igual que el resto del condado Alpena.

En Valparaiso, Indiana, los investigadores creen que fuertes vientos cruzados volcaron un tráiler el domingo por la tarde, lo que ocasionó la muerte del conductor, afirmó la policía del condado Porter.

Fuertes vientos y lluvias dejan destrozos a su paso en la región

Un almacén en Elkhart, Indiana, fue destruido por las tormentas del domingo. No se reportaron heridos, publicó la cadena WSBT-TV.

Los vientos en el suroeste de Ohio derribaron el campanario de una iglesia, dañaron casas y volcaron casas rodantes el domingo por la noche, señalaron las autoridades. No se reportaron heridos.

Además, un distrito escolar al norte de Cincinnati anunció la cancelación de clases el lunes debido a los daños causados por la tormenta.

Se reportaron daños por tormentas en varios condados de Tennessee, incluyendo los condados Maury y Humphreys, reportó WSMV-TV.

El jefe de la policía del condado Humphreys, Chris Davis, informó de daños en todo el condado, incluyendo una casa en la que el viento arrancó el techo. Los propietarios quedaron atrapados dentro, pero no resultaron heridos.

Grupos de tormentas eléctricas acompañados de ráfagas de viento fuertes a severas y quizás algunos tornados podrían extenderse por gran parte del sureste este lunes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

