La bancarrota de Spirit: cómo puede afectar a los pasajeros

Video Spirit Airlines se declara en bancarrota: te contamos qué pasará con sus operaciones

Spirit Airlines, la aerolínea de bajo costo más grande de Estados Unidos, solicitó el lunes la protección por bancarrota del Capítulo 11. La aerolínea dijo que los clientes no deberían ver ninguna interrupción en sus planes de viaje mientras se desarrolla el proceso.

La medida, anunciada tras años de problemas económicos para una aerolínea conocida por sus agresivos precios y austero servicio, es consecuencia de la pandemia de covid-19, de la que jamás logró recuperarse, además del aumento de los gastos operativos y la mayor competencia.

PUBLICIDAD

La aerolínea con sede en Florida ha perdido más de $2,500 millones desde principios de 2020. Y al tiempo acumula una deuda creciente.

Los procedimientos de quiebra tienen como objetivo reestructurar la empresa y apuntalar sus finanzas. Aun así, las noticias sobre la bancarrota pueden hacer que algunos viajeros busquen en la competencia antes de la ajetreada temporada de las fiestas de fin de año.

Esto es lo que necesita saber.

¿La bancarrota de Spirit afectará a las reservas o puntos de fidelidad?

Por ahora, todo sigue igual.

Spirit dice que espera seguir operando normalmente durante el proceso de quiebra, y que los viajeros pueden seguir haciendo reservas y tomando vuelos sin interrupciones.

Todos los billetes, créditos y puntos de fidelidad existentes siguen siendo válidos, al igual que las tarjetas de crédito afiliadas a la aerolínea y otros beneficios de membresía, dijo la compañía.

Convencer a los viajeros de que pueden confiar en Spirit pese al proceso de bancarrota es esencial para la viabilidad de la compañía. (Photo by Brandon Bell/Getty Images) Imagen Brandon Bell/Getty Images

Conseguir tranquilizar a los clientes sobre los nulos efectos de la bancarrota sobre sus planes de viaje o programas de fidelidad será crucial para la capacidad a corto plazo de Spirit de preservar el negocio, según Sarah Foss, directora global de asuntos legales en la empresa de servicios financieros Debtwire.

" Si eres alguien que está reservando su viaje de vacaciones para diciembre... ¿vas a reservar con Spirit, que está en quiebra? ¿O vas a elegir tal vez Southwest o Delta, o alguna otra que consideres potencialmente más estable?", cuestiona Foss.

Mientras Spirit esté en camino de llegar a un acuerdo con los acreedores relativamente rápido y evitar una liquidación más amplia, las millas para viajeros frecuentes y otros programas de fidelidad deberían permanecer intactos, agregó. Pero la respuesta de los clientes al Capítulo 11 podría amenazar los esfuerzos de recuperación de la compañía.

PUBLICIDAD

Foss dijo que las estimaciones de Spirit muestran que unos 34,300 millones de millas de viajero frecuente por un valor de unos 105 millones de dólares no se han canjeado en la actualidad. “La prisa por utilizar estas millas o hacer que sus clientes elijan otra aerolínea para viajar durante las vacaciones podría ser desastrosa para los esfuerzos de reorganización de la aerolínea”, dijo.

¿Spirit tendrá menos vuelos disponibles en el futuro

Si bien Spirit dice que los vuelos programados actualmente no se verán afectados, la aerolínea ya advirtió sobre las contracciones en la capacidad operativa antes de la presentación del lunes y dijo que reduciría la cantidad de viajes que ofrece en los próximos meses.

En una medida altamente inusual, Spirit anunció planes para reducir su programación de octubre a diciembre en casi un 20%, en comparación con el mismo período del año pasado. La aerolínea también tuvo que dejar en tierra decenas de sus aviones Airbus debido a las reparaciones necesarias en los motores Pratt & Whitney.

Un programa reducido debería ayudar a apuntalar las tarifas de Spirit, según algunos analistas, pero daría a los rivales de la aerolínea un impulso mayor que a la propia Spirit. Los analistas de Deutsche Bank y Raymond James dicen que Frontier, JetBlue y Southwest se beneficiarían más debido a su superposición con Spirit en muchas rutas.

¿A qué destinos vuela principalmente Spirit?

Spirit vuela a destinos en todo Estados Unidos, así como en América Latina y el Caribe.

PUBLICIDAD

El mayor centro de operaciones de la aerolínea es el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood en Florida. Spirit es la aerolínea más grande del aeropuerto, representando el 30% de todos los pasajeros en agosto, según las cifras del Departamento de Transporte (DOT).

El segundo centro de operaciones más grande de Spirit también está en Florida. Es el Aeropuerto Internacional de Orlando, donde Spirit solo sigue a Southwest en volumen de pasajeros, ligeramente por delante de Delta, Frontier y American. La aerolínea también tiene notables operaciones en Las Vegas, Atlanta y Los Ángeles. Las instalaciones de mantenimiento más grandes están en Detroit y Houston.

Spirit se clasifica con frecuencia entre las aerolíneas estadounidenses con las tasas más altas de quejas de los consumidores, según el DOT.

¿Qué otras aerolíneas compiten con Spirit en el mercado 'low-cost'?

Spirit puede seguir siendo la mayor aerolínea de bajo coste de Estados Unidos, pero se enfrenta a una mayor competencia.

La compañía registró gran parte de sus pérdidas recientes a medida que más y más aerolíneas rivales comenzaron a ofrecer sus propias versiones de billetes de bajo coste y sin lujos.

Algunos de los mayores competidores de Spirit son otras aerolíneas de bajo coste, como Frontier y JetBlue, que anteriormente intentaron fusionarse con Spirit.

JetBlue y Spirit abandonaron su intento de fusionarse este año después de que un juez federal se pusiera del lado del Departamento de Justicia en su demanda para bloquear el acuerdo de 3,800 millones de dólares, argumentando que aumentaría demasiado los precios para los clientes que dependen de las tarifas bajas.

PUBLICIDAD