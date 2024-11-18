La aerolínea Spirit se declara en bancarrota por la acumulación de pérdidas y deudas

Video Spirit Airlines se declara en bancarrota: te contamos qué pasará con sus operaciones

Spirit Airlines anunció el lunes que ha solicitado protección por bancarrota y tratará de retomar su negocio, mientras lucha por recuperarse del desplome en los viajes causado por la pandemia y un intento fallido de vender la aerolínea a JetBlue.

Spirit, la mayor aerolínea de bajo coste de Estados Unidos, ha perdido más de 2,500 millones de dólares desde el inicio de 2020 y enfrenta próximos pagos de deuda que suman más de 1,000 millones de dólares en el próximo año.

Spirit dijo que espera operar con normalidad mientras avanza en un proceso de bancarrota del Capítulo 11 preacordado y que los clientes pueden continuar reservando y volando sin interrupciones.

Las acciones de Spirit, con sede en Miramar, Florida, cayeron un 25% el viernes, después de que The Wall Street Journal adelantara que la aerolínea estaba discutiendo los términos de una posible declaración de bancarrota con sus tenedores de bonos.

Fue un nuevo golpe en una serie de complicaciones que hizo caer sus acciones un 97% desde finales de 2018, cuando Spirit aún generaba ganancias.

Los esfuerzos de Spirit por refinanciar su deuda

El director ejecutivo Ted Christie había en agosto que Spirit estaba hablando con los asesores de sus acreedores sobre los próximos vencimientos de deuda. Dijo que las conversaciones eran una prioridad y que la aerolínea estaba tratando de conseguir el mejor acuerdo posible.

"Las habladurías en el mercado sobre Spirit son notables, pero no estamos distraídos", dijo a los inversores durante una conferencia telefónica sobre resultados. " Estamos enfocados en refinanciar nuestra deuda, mejorar nuestra posición general de liquidez, implementar nuestro nuevo producto reinventado en el mercado y hacer crecer nuestros programas de fidelización".

En los primeros seis meses de este año, Spirit transportó un 2% más de pasajeros que en el mismo período del año anterior. Sin embargo, están pagando un 10% menos por milla, lo que contribuye a los números rojos de Spirit.

No es una tendencia nueva. Spirit no logró volver a la rentabilidad tras la pandemia de coronavirus. Hay varias razones detrás de la caída.



Los costos de Spirit, especialmente los de mano de obra, han aumentado. Además, las aerolíneas más grandes de Estados Unidos han captado a parte de su clientela natural y las tarifas para los viajes de placer en Estados Unidos, el negocio principal de Spirit, han caído debido a un exceso de oferta.

El segmento premium del mercado de viajes aéreos ha aumentado mientras que el segmento tradicional de Spirit, sin lujos, se ha estancado. Por eso, este verano, Spirit decidió vender tarifas combinadas que incluyen un asiento más grande, embarque prioritario, equipaje gratis, servicio de Internet y refrigerios y bebidas. Eso es un gran cambio con respecto a la estrategia de larga data de Spirit de atraer a los clientes con tarifas muy bajas y obligarlos a pagar más por cosas como llevar un bolso de mano o pedir un refresco.

En una medida muy inusual, Spirit planea reducir su oferta de octubre a diciembre en casi un 20%, en comparación con el mismo período del año pasado, lo que según los analistas debería ayudar a apuntalar las tarifas. Pero eso ayudará a sus rivales más de lo que impulsará a Spirit. Los analistas de Deutsche Bank y Raymond James dicen que Frontier, JetBlue y Southwest serían los más beneficiados debido a su superposición con Spirit en muchas rutas.

Spirit también se ha visto afectada por las reparaciones necesarias en los motores Pratt & Whitney, lo que está obligando a la aerolínea a dejar en tierra docenas de sus aviones Airbus. Spirit ha citado el retiro del mercado al suspender a los pilotos.

El interés por comprar Spirit

La flota de aviones es relativamente joven, lo que ha convertido a Spirit en un objetivo atractivo de adquisición.

Frontier Airlines intentó fusionarse con Spirit en 2022, pero JetBlue superó la oferta. Sin embargo, el Departamento de Justicia presentó una demanda para bloquear el acuerdo de 3.800 millones de dólares, diciendo que aumentaría los precios para los clientes de Spirit que dependen de tarifas bajas, y un juez federal estuvo de acuerdo en enero. JetBlue y Spirit abandonaron su fusión dos meses después.



Las quiebras de aerolíneas estadounidenses fueron comunes en las décadas de 1990 y 2000, ya que luchaban con una competencia feroz, altos costos laborales y picos repentinos en el precio del combustible. PanAm, TWA, Northwest, Continental, United y Delta fueron absorbidas. Algunas se liquidaron, mientras que otras utilizaron leyes favorables para renegociar deudas como arrendamientos de aeronaves y seguir volando.

La última quiebra de una importante aerolínea estadounidense terminó cuando American Airlines salió de la protección del Capítulo 11 y simultáneamente se fusionó con US Airways en diciembre de 2013.