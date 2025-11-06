'Cupones de alimentos' SNAP: gobierno dice que pagará en noviembre más de lo que había anunciado previamente

El gobierno de Donald Trump dijo a una corte que pagará en noviembre más beneficios de los 'cupones de alimentos' del programa SNAP de los que había informado previamente.

Los casi 42 millones de beneficiarios de este programa recibirán el equivalente a cerca del 65% de las cantidades que usualmente obtienen cada mes, debido al recorte ocasionado por el cierre del gobierno federal más largo en la historia de Estados Unidos. El gobierno había dicho el lunes que se enviaría solo cerca del 50%.

"El Departamento de Agricultura (USDA) notificó a los estados en la mañana del martes, 4 de noviembre de 2025, sobre la reducción de los beneficios de SNAP de noviembre y generó la tabla con las asignaciones máximas que requieren los estados para calcular los beneficios disponibles para cada hogar elegible en ese estado. Después de hacer más cálculos, el USDA ha emitido guías y tablas actualizadas para los estados", precisa la notificación a la corte de distrito de Rhode Island.

En un documento que acompaña la notificación, el subsecretario del USDA que gestiona los programas de nutrición, Patrick Penn, explicó que con cálculos adicionales se concluyó que los pagos de los beneficios de los 'cupones de alimentos' "solo se tienen que reducir en 35%, en lugar de 50%, para agotar el fondo de contingencia. Se ha emitido un memorándum revisado y las tablas de asignaciones a las agencias estatales".

Los pagos de los 'cupones de alimentos' de noviembre llegaron a dos cortes, en Rhode Island y Massachusetts, después de que el gobierno dijo que los suspendería debido al cierre del gobierno federal.

El juez John McConnell de Rhode Island le ordenó entonces al gobierno pagar por completo los beneficios de noviembre el lunes (fecha que ya pasó) usando los fondos de contingencia del programa SNAP y otros disponibles en el USDA, o de forma parcial este miércoles recurriendo únicamente a la reserva de emergencia. El gobierno optó por desembolsar los beneficios parcialmente usando los fondos de contingencia.

Eso generó un nuevo pedido a la corte por parte de un grupo de ciudades y organizaciones. Pidieron a juez que le exija al gobierno pagar los beneficios en su totalidad en noviembre y que se haga sin las demoras que el gobierno reconoció que habrá. Ese nuevo pedido será evaluado en una audiencia programada para la tarde de hoy.

Por qué pagos del programa SNAP parciales y no totales en noviembre, según el gobierno

El subsecretario Penn explicó en un documento presentado a la corte el lunes que de los $6,000 millones que le habían sido aprobados como fondos de contingencia para el programa SNAP le quedaban solamente disponibles $4,650 millones.

"Esos fondos se comprometerán por completo a cubrir (...) los beneficios de los hogares actualmente elegibles", dijo a la corte. "Esto significa que no quedarán fondos para los nuevos solicitantes de SNAP certificados en noviembre, para ayuda por desastres o como colchón frente a las consecuencias potencialmente catastróficas de que se cierre por completo (el programa) SNAP", agregó.

El gobierno, según Penn, evaluó mover $4,000 millones del Programa de Nutrición para Niños y complementar así los fondos que faltaban para cubrir el 100% de los pagos de los 'cupones de alimentos'. Pero decidió no hacerlo.

Los Programas de Nutrición para Niños obtienen parte de sus fondos del dinero que entra a Estados Unidos por los pagos de aduanas. Así fue aprobado en la Sección 32 de la Ley de Ajuste Agrícola de 1935.

"El USDA determinó que los fondos de la Sección 32 del Programa de Nutrición para Niños durante el año fiscal, en lugar de ser utilizados para los beneficios del programa SNAP", dijo Penn al tribunal.

"Los fondos de la Sección 32 del Programa de Nutrición para Niños no representan un fondo de contingencia para el programa SNAP. Usar miles de millones de dólares del Programa de Nutrición para Niños para (los beneficios de) SNAP dejaría una brecha sin precedente en ese financiamiento que el Congreso no tiene que cubrir en sus presupuestos anuales", agregó.

El programa SNAP da beneficios a 1 de cada 8 personas en Estados Unidos. Es una pieza clave de las ayudas sociales del país al entregar a esas personas tarjetas prepagadas que pueden usar para comprar alimentos. Brinda, en promedio, $187 mensuales a 41.7 millones de personas.

