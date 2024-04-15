Condenan a 18 meses de prisión a la armera de la película 'Rust' por el homicidio involuntario de Halyna Hutchins

Video El momento en que la armera del rodaje de la película ‘Rust’ es sentenciada a 18 meses de prisión

Hannah Gutiérrez-Reed, la armera del rodaje de la película 'Rust' en la que Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía de la película, fue sentenciada este lunes a 18 meses de prisión tras ser hallada culpable de homicidio involuntario por la muerte de Halyna Hutchins.

En el mediático juicio de Gutiérrez-Reed, de 10 días de duración, se dijo que la joven de 26 años era en última instancia responsable de la presencia de seis cartuchos de munición real en el set, en clara violación de las prácticas establecidas en la industria cinematográfica.

También se habló de cómo ella había incumplido repetidamente las reglas básicas de seguridad, dejando las armas desatendidas y permitiendo que los actores, incluido Baldwin, estuvieran cerca de ellas.

La fiscal Kari Morrissey dijo que la acusada a menudo no estaba presente cuando se filmaban escenas con armas de fuego y que dejaba las armas sin supervisión. También se dijo que Gutiérrez se dejó apurar por Baldwin y mezcló diferentes tipos de municiones en la bandeja de accesorios, permitiendo que se entremezclaran balas falsas y reales.

La tragedia ocurrió en octubre de 2021 en Nuevo México. Como parte de los preparativos de una escena dentro de una iglesia, Baldwin manejaba un revólver Colt .45 que se le disparó. La bala, que resultó ser munición real, alcanzó a Hutchins, quien estaba cerca, le atravesó el pecho e hirió también al director de la película, Joel Souza. Hutchins fue trasladada en avión a un hospital, pero declarada muerto ese día, tras haber sufrido una hemorragia masiva.

Alec Baldwin, quien también fue productor del western de bajo presupuesto, enfrenta su propio juicio por homicidio involuntario en julio. Él niega el cargo por el que se le acusa, pero si es declarado culpable, también enfrenta una posible pena de 18 meses de prisión.



Por su parte, Dave Halls, coordinador de seguridad y asistente de dirección de la película, quien le entregó a Baldwin el arma cargada ese día, aceptó un acuerdo con los fiscales el año pasado y fue sentenciado a seis meses de libertad condicional.

Tras esta tragedia, muchos en Hollywood pidieron prohibir completamente el uso de armas de fuego en los escenarios cinematográficos. Sin embargo, los conocedores de la industria insisten en que existen reglas claras para prevenir este tipo de incidente y que en este caso lo que ocurrió fue que esas reglas no se siguieron.