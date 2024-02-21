Arranca primer juicio por el disparo fatal de Alec Baldwin en la filmación de "Rust"

Video No termina el caso de Alec Baldwin: nuevamente sería acusado de homicidio involuntario

Los fiscales de Nuevo México quieren adjudicar responsabilidades por la muerte en 2021de Halyna Hutchins, la directora de fotografía que recibió un disparo mortal del actor Alec Baldwin durante un ensayo de la película del oeste "Rust".

Antes de que empiece el proceso contra Baldwin, la armera de la producción, Hannah Gutiérrez-Reed, será juzgada por homicidio involuntario y manipulación de pruebas. La selección del jurado en su juicio comienza el miércoles en Santa Fe.

PUBLICIDAD

Gutiérrez-Reed se declaró inocente de los cargos y sostiene que no es directamente culpable de la muerte de Hutchins. Baldwin también se declaró inocente de un cargo de homicidio involuntario en un caso separado.

Los fiscales dicen que presentarán evidencia de que Gutiérrez-Reed cargó una bala real en el arma que mató a Hutchins después de, sin saberlo, llevar munición real a un set donde estaba expresamente prohibido. Sostienen que la armera perdió múltiples oportunidades para garantizar la seguridad en el set de filmación.

La evidencia y el testimonio tienen implicaciones para Baldwin, quien estaba apuntando con un arma a Hutchins durante un ensayo en octubre de 2021 cuando el arma se disparó, matándola e hiriendo al director Joel Souza.

Cuáles son los cargos contra Gutiérrez-Reed

Gutiérrez-Reed, hijastra del renombrado francotirador y consultor de armas Thell Reed, tenía 25 años en el momento de la muerte de Hutchins. "Rust" fue su segundo encargo como armera en un largometraje.

Ahora se enfrenta a hasta 18 meses de prisión y una multa de $5,000 si es declarado culpable de homicidio involuntario.

El cargo de manipulación de pruebas surge de acusaciones de que ella entregó una pequeña bolsa con posibles narcóticos a otro miembro del equipo después del tiroteo para evitar que las autoridades la detectaran.

Sus abogados dicen que ese cargo es un intento de los fiscales de difamar el carácter de Gutiérrez-Reed. La bolsa fue desechada sin comprobar su contenido, aseguran.

Más de 40 personas figuran como testigos durante el juicio que está previsto que se prolongue hasta el 6 de marzo.

PUBLICIDAD

Munición real en el set de grabación de Rust

Las autoridades localizaron seis cartuchos de munición en el set de la película, en lugares que incluían una caja, un cinturón para armas y una bandolera que llevaba Baldwin, quien ha dicho que asumió que el arma sólo tenía balas que no podían dispararse.

Los fiscales especiales dicen que presentarán "pruebas sustanciales" de que Gutiérrez-Reed, sin saberlo, introdujo balas reales en el set. También argumentaron en documentos judiciales que Hutchins murió debido a una serie de actos negligentes por parte de Gutiérrez-Reed, y dicen que debería haber notado balas reales e intervenido mucho antes del tiroteo.

Los abogados de Gutiérrez-Reed dicen que ella ha sido injustamente utilizada como chivo expiatorio. Sostienen que las balas reales llegaron al set desde un proveedor de balas ficticias con sede en Albuquerque.

También señalaron una "atmósfera" más amplia de fallas de seguridad que fueron descubiertas durante una investigación realizada por inspectores estatales de seguridad en el lugar de trabajo que van más allá de Gutiérrez-Reed.

Además, Gutiérrez-Reed está acusada en otro caso de portar un arma a un bar en el centro de Santa Fe en violación de la ley estatal. Sus abogados dicen que ese cargo se ha utilizado para tratar de presionarla para que haga una confesión falsa sobre el manejo de munición real en el set de "Rust".

Un lugar seguro de trabajo: la responsabilidad de Gutiérrez-Reed

Gutiérrez-Reed era responsable del almacenamiento, mantenimiento y manejo de armas de fuego y municiones en el set y de capacitar a los miembros del elenco que manipularían armas de fuego, según los reguladores estatales de seguridad en el lugar de trabajo.

PUBLICIDAD

Las balas reales generalmente se distinguen de las balas simuladas por un pequeño orificio en el cartucho de latón, lo que indica que no hay explosivos en el interior o al agitar la bala para escuchar el ruido de una bola que se inserta en el interior. Otra característica de las balas falsas es que falta un cebador o que tiene hoyuelos en la parte inferior del cartucho.

La empresa Rust Movie Productions pagó una multa de 100.000 dólares al estado por fallos de seguridad en violación de los protocolos estándar de la industria. El informe incluía testimonios de que los gerentes de producción tomaron medidas limitadas o ninguna para solucionar dos fallos en el set antes de que dispararan a Hutchins.

Cúando será juzgado Alec Balwin

Baldwin, el actor principal y coproductor de "Rust", fue acusado en enero de un cargo de homicidio involuntario.

Baldwin ha dicho que retiró el percutor del arma, pero no el gatillo, y el arma disparó.

El cargo contra Baldwin proporciona dos estándares alternativos para el procesamiento, uno basado en el uso negligente de un arma de fuego y otro vinculado a negligencia sin la debida precaución o "circunspección", también definida como "total desprecio o indiferencia por la seguridad de los demás".

Los expertos legales dicen que este último estándar podría ampliar la investigación más allá del manejo del arma por parte de Baldwin.

Los fiscales Kari Morrissey y Jason Lewis inicialmente desestimaron un cargo de homicidio involuntario contra Baldwin en abril, diciendo que se les informó que el arma podría haber sido modificada antes del tiroteo y funcionar mal.

PUBLICIDAD

Un análisis más reciente del arma concluyó que "había que apretar o presionar el gatillo lo suficiente para liberar el martillo completamente amartillado o retraído del revólver de pruebas".

"Rust" utilizó un revólver operable. La guía de toda la industria que se aplicó a "Rust" dice que "nunca se debe usar ni llevar munición real a ningún estudio o escenario". También dice "tratar todas las armas de fuego como si estuvieran cargadas".