Hallan culpable de homicidio involuntario a Hannah Gutierrez-Reed, la armera en el caso del disparo fatal en la película 'Rust'

Video No termina el caso de Alec Baldwin: nuevamente sería acusado de homicidio involuntario

Un jurado de Nuevo México declaró culpable de homicidio involuntario a Hannah Gutierrez-Reed, la joven de 24 años que se desempeñaba como supervisora de armas en la filmación de 'Rust' cuando un disparo del arma que sostenía Alec Baldwin mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Gutiérrez-Reed fue juzgada por homicidio involuntario y manipulación de pruebas. Los fiscales alegaron durante el juicio de dos semanas que Gutiérrez-Reed, sin saberlo, introdujo munición real en el set de “Rust” mientras incumplía las pautas básicas de seguridad de armas de la industria.

PUBLICIDAD

El cargo de homicidio involuntario contra Gutiérrez-Reed conlleva una pena máxima de 18 meses de prisión y una multa de 5,000 dólares. Inmediatamente después de conocerse la sentencia, los agentes ordenaron que el acusado fuera detenido tras la lectura de la sentencia en el tribunal.

Gutiérrez-Reed se declaró inocente de los cargos y durante el proceso sostuvo que no es directamente culpable de la muerte de Hutchins. Baldwin también se declaró inocente de un cargo de homicidio involuntario en un caso separado.

La evidencia y el testimonio tienen implicaciones para Baldwin, quien estaba apuntando con un arma a Hutchins durante un ensayo en octubre de 2021 cuando el arma se disparó, matándola e hiriendo al director Joel Souza.

Munición real en el set de grabación de Rust

Las autoridades localizaron seis cartuchos de munición en el set de la película, en lugares que incluían una caja, un cinturón para armas y una bandolera que llevaba Baldwin, quien ha dicho que asumió que el arma sólo tenía balas que no podían dispararse.

Los abogados de Gutiérrez-Reed dicen que ella ha sido injustamente utilizada como chivo expiatorio. Sostienen que las balas reales llegaron al set desde un proveedor de balas ficticias con sede en Albuquerque.

También señalaron una "atmósfera" más amplia de fallas de seguridad que fueron descubiertas durante una investigación realizada por inspectores estatales de seguridad en el lugar de trabajo que van más allá de Gutiérrez-Reed.

Además, Gutiérrez-Reed está acusada en otro caso de portar un arma a un bar en el centro de Santa Fe en violación de la ley estatal. Sus abogados dicen que ese cargo se ha utilizado para tratar de presionarla para que haga una confesión falsa sobre el manejo de munición real en el set de "Rust".

PUBLICIDAD

Un lugar seguro de trabajo: la responsabilidad de Gutiérrez-Reed

Gutiérrez-Reed era responsable del almacenamiento, mantenimiento y manejo de armas de fuego y municiones en el set y de capacitar a los miembros del elenco que manipularían armas de fuego, según los reguladores estatales de seguridad en el lugar de trabajo.

Las balas reales generalmente se distinguen de las balas simuladas por un pequeño orificio en el cartucho de latón, lo que indica que no hay explosivos en el interior o al agitar la bala para escuchar el ruido de una bola que se inserta en el interior. Otra característica de las balas falsas es que falta un cebador o que tiene hoyuelos en la parte inferior del cartucho.

La empresa Rust Movie Productions pagó una multa de 100.000 dólares al estado por fallos de seguridad en violación de los protocolos estándar de la industria. El informe incluía testimonios de que los gerentes de producción tomaron medidas limitadas o ninguna para solucionar dos fallos en el set antes de que dispararan a Hutchins.

Cúando será juzgado Alec Balwin

Baldwin, el actor principal y coproductor de "Rust", fue acusado en enero de un cargo de homicidio involuntario.

Baldwin ha dicho que retiró el percutor del arma, pero no el gatillo, y el arma disparó.

El cargo contra Baldwin proporciona dos estándares alternativos para el procesamiento, uno basado en el uso negligente de un arma de fuego y otro vinculado a negligencia sin la debida precaución o "circunspección", también definida como "total desprecio o indiferencia por la seguridad de los demás".

PUBLICIDAD

Los expertos legales dicen que este último estándar podría ampliar la investigación más allá del manejo del arma por parte de Baldwin.

Los fiscales Kari Morrissey y Jason Lewis inicialmente desestimaron un cargo de homicidio involuntario contra Baldwin en abril, diciendo que se les informó que el arma podría haber sido modificada antes del tiroteo y funcionar mal.

Un análisis más reciente del arma concluyó que "había que apretar o presionar el gatillo lo suficiente para liberar el martillo completamente amartillado o retraído del revólver de pruebas".

"Rust" utilizó un revólver operable. La guía de toda la industria que se aplicó a "Rust" dice que "nunca se debe usar ni llevar munición real a ningún estudio o escenario". También dice "tratar todas las armas de fuego como si estuvieran cargadas".