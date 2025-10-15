Seguro Social: el cierre de gobierno retrasa el anuncio del ajuste por costo de vida (COLA)

Video Cambios en el Seguro Social en 2026: te explicamos cómo impactarán a millones de personas en EEUU

La Administración del Seguro Social (SSA) tenía previsto anunciar este miércoles el ajuste anual por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) para los pagos a sus beneficiarios, pero este ha tenido que ser retrasado debido al cierre parcial del gobierno, que mantiene paralizados varios informes económicos clave.

La SSA dio como nueva fecha para el anuncio el próximo 24 de octubre, coincidiendo con la publicación del Índice de precios al consumo (CPI) de septiembre, que también se ha visto retrasado y que sirve de base para calcular el ajuste.

Cada año, la SSA ajusta los pagos a sus más de 70 millones de beneficiarios tomando como referencia el CPI del tercer trimestre (de los meses de julio a septiembre), asegurando que jubilados, discapacitados y otros no pierdan poder adquisitivo a medida que suben los precios por la inflación.

En un comunicado a CBS News, la SSA confirmó: “El Buró de Estadísticas Laborales emitirá el índice de precios al consumidor de septiembre el 24 de octubre. La Administración del Seguro Social usará estos datos para generar y anunciar el ajuste por costo de vida de 2026 ese mismo día.”

Se espera que la SSA comience a notificar a los beneficiarios a principios de diciembre sobre las nuevas cantidades que recibirán. La agencia informó que los nuevos pagos (con el ajuste incorporado) entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, sin retrasos por el actual cierre del gobierno.

El retraso del anuncio del COLA refleja además la presión sobre la SSA, que enfrenta recortes de personal y un fondo fiduciario que podría no cubrir los beneficios completos a partir de 2034, según el informe anual de fideicomisos del Seguro Social y Medicare publicado en junio.

De cuánto será el aumento en los cheques para 2026

Proyecciones de la Senior Citizens League estiman que el COLA podría situarse alrededor del 2.7 %, un incremento que elevaría el pago promedio mensual para trabajadores jubilados de 2,008 a 2,062 dólares. Por su parte, la AARP, otra organización que representa a personas mayores, prevé que el aumento se ubique entre 2.6 % y 2.9 %. En ambos casos sería ligeramente superior al 2.5% que recibieron los beneficiarios en 2025.



Sin embargo, algunos beneficiarios han expresado preocupación porque el incremento no compense la subida de los precios.

Economistas consultados por FactSet anticipan que el CPI de septiembre podría aumentar a una tasa inflacionaria anual del 3.1%, frente al 2.9% de agosto, por el impacto de los aranceles de Trump.

Sue Conard, una enfermera jubilada de Wisonsin de 75 años, beneficiaria de la SSA dijo recientemente en el Capitolio que los legisladores deben cambiar la forma en que se calcula el COLA, pues el indicador del CPI no toma en cuenta muchos de los gastos típicos de las personas mayores, como la atención médica y los medicamentos.

Conard fue hasta el Capitolio junto a otros miembros del sindicato American Federation of State, Country and Municipal Employees para presionar por estos cambios en los beneficios del Seguro Social y por avances en las protecciones de atención médica que pongan fin al cierre del gobierno.

Un grupo de legisladores demócratas propuso una ley para cambiar el cálculo del COLA y que se base en el CPI-E, el llamado Índice de Precios al Consumidor para Personas Mayores, que toma en cuenta la inflación con los patrones de gastos de los adultos mayores. Sin embargo, hasta el momento la propuesta no ha tenido ninguna una audiencia en el Comité de Finanzas del Senado.

Con información de AP y CBS News.