Este invierno tu factura de electricidad subirá más que el año anterior: mira cuánto pagarás en dependencia de dónde vives

Video Reto Economía: Cuáles son los errores más comunes al comprar vivienda y cómo evitarlos

Los hogares estadounidenses pagarán facturas de electricidad más altas este invierno a medida que los precios de la energía continúan en aumento y las temperaturas se mantienen relativamente estables, revela un nuevo reporte.

En su informe de Perspectivas de Combustibles de Invierno 2025–26 publicado este mes, la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) proyecta que el hogar promedio que utiliza la electricidad como fuente principal de calefacción gastará más que el invierno pasado, principalmente debido a los incrementos en los precios minoristas, y no a un aumento en el consumo.

PUBLICIDAD

“Prevemos que los hogares estadounidenses gastarán una media del 4% más en sus facturas de electricidad este invierno, en gran parte debido a un aumento previsto del 5% en los precios minoristas de la electricidad. Esperamos que el gasto total en electricidad aumente en todas las regiones de Estados Unidos”, dice el reporte.

La EIA señala que se espera que las temperaturas nacionales sean similares o levemente más templadas que las del invierno anterior, por lo que el uso de electricidad para calefacción podría disminuir de manera moderada.

Sin embargo, el aumento anticipado en los precios minoristas de electricidad superará la reducción del consumo, por lo que se registrará un aumento en las cuentas de los hogares estadounidenses.

¿Qué regiones pagarán más por la electricidad durante el invierno?

Las variaciones regionales serán importantes, advierte el reporte. La EIA proyecta que el Noreste del país registrará el mayor incremento porcentual en costos de electricidad.

“Prevemos que los hogares que se calienten con electricidad en el Noreste serán los que más gasten, con 1,520 dólares, seguidos de los del Medio Oeste, con un gasto previsto en electricidad de 1,280 dólares este invierno”, dice el reporte.

En contraste, los hogares en el sur, donde la electricidad se utiliza menos intensamente para calefacción, experimentarán solo aumentos moderados y pagarán hasta $1,030. Un aumento del 4%.

Para los estados en la región del Este, el aumento será de un 3%, por lo que pagarán hasta $1,120.

Mientras tanto, la agencia pronostica costos estables o menores para otros combustibles de calefacción, como el gas natural, el aceite para calefacción y el propano, gracias a suministros estables y un invierno ligeramente más cálido.

PUBLICIDAD

¿Qué otros factores influirán a que pagues más por la electricidad este invierno?

Varios factores contribuyen a este incremento, advierte la administración.

Primero, los costos del combustible para generación eléctrica, en particular del gas natural, se mantienen elevados en comparación con los niveles previos a la pandemia.

Aunque los precios del gas se han moderado desde sus máximos de 2022, las compañías eléctricas continúan trasladando a los consumidores los aumentos de costos anteriores mediante ajustes tarifarios aprobados por reguladores estatales.

En segundo lugar, las inversiones en infraestructura y capacidad por parte de las empresas eléctricas también presionan las tarifas.

Muchas compañías están modernizando redes antiguas, ampliando la generación renovable y construyendo sistemas de almacenamiento de energía, gastos que se reflejan gradualmente en las facturas de los consumidores.

Mira también: