Cambiar Ciudad
electricidad

Este invierno tu factura de electricidad subirá más que el año anterior: mira cuánto pagarás en dependencia de dónde vives

Varios factores contribuyen a este incremento, advierte la Administración de Información Energética. Primero, los costos del combustible para generación eléctrica, en particular del gas natural, se mantienen elevados en comparación con los niveles previos a la pandemia.

Univision picture
Por:Univision
Video Reto Economía: Cuáles son los errores más comunes al comprar vivienda y cómo evitarlos

Los hogares estadounidenses pagarán facturas de electricidad más altas este invierno a medida que los precios de la energía continúan en aumento y las temperaturas se mantienen relativamente estables, revela un nuevo reporte.

En su informe de Perspectivas de Combustibles de Invierno 2025–26 publicado este mes, la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) proyecta que el hogar promedio que utiliza la electricidad como fuente principal de calefacción gastará más que el invierno pasado, principalmente debido a los incrementos en los precios minoristas, y no a un aumento en el consumo.

PUBLICIDAD

“Prevemos que los hogares estadounidenses gastarán una media del 4% más en sus facturas de electricidad este invierno, en gran parte debido a un aumento previsto del 5% en los precios minoristas de la electricidad. Esperamos que el gasto total en electricidad aumente en todas las regiones de Estados Unidos”, dice el reporte.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

La EIA señala que se espera que las temperaturas nacionales sean similares o levemente más templadas que las del invierno anterior, por lo que el uso de electricidad para calefacción podría disminuir de manera moderada.

Sin embargo, el aumento anticipado en los precios minoristas de electricidad superará la reducción del consumo, por lo que se registrará un aumento en las cuentas de los hogares estadounidenses.

Más sobre electricidad

En un minuto: Masivo apagón en Puerto Rico vuelve a dejar la isla sin electricidad
1:13

En un minuto: Masivo apagón en Puerto Rico vuelve a dejar la isla sin electricidad

Estados Unidos
En un minuto: Bolsas mundiales repiten las fuertes caídas por los nuevos aranceles de Trump
1:20

En un minuto: Bolsas mundiales repiten las fuertes caídas por los nuevos aranceles de Trump

Estados Unidos
Tornados, fuertes nevadas y tormentas dejan al menos 4 muertes, cierres de carreteras y escuelas
6 mins

Tornados, fuertes nevadas y tormentas dejan al menos 4 muertes, cierres de carreteras y escuelas

Estados Unidos
Tornados en Tennessee: duelo y limpieza de escombros tras las mortales tormentas del fin de semana
6 mins

Tornados en Tennessee: duelo y limpieza de escombros tras las mortales tormentas del fin de semana

Estados Unidos
Potentes tornados dejan al menos 6 muertos en Tennessee: "La puerta se abrió de golpe y se escuchó mucho viento”
4 mins

Potentes tornados dejan al menos 6 muertos en Tennessee: "La puerta se abrió de golpe y se escuchó mucho viento”

Estados Unidos
Tormentas cubren de nieve el noreste de EEUU y comienzan labores de limpieza en el sur tras un saldo de 12 muertos
4 mins

Tormentas cubren de nieve el noreste de EEUU y comienzan labores de limpieza en el sur tras un saldo de 12 muertos

Estados Unidos
Tormentas dejan al menos 12 muertos en el sur y centro de EEUU mientras comienzan a sentirse sus efectos en el noreste
4 mins

Tormentas dejan al menos 12 muertos en el sur y centro de EEUU mientras comienzan a sentirse sus efectos en el noreste

Estados Unidos
California enfrenta más nieve, ventiscas y amenazas de inundaciones y deslaves: miles están sin electricidad
4 mins

California enfrenta más nieve, ventiscas y amenazas de inundaciones y deslaves: miles están sin electricidad

Estados Unidos
Nuevos actos de vandalismo contra subestaciones eléctricas dejan 14,000 clientes sin servicio
2 mins

Nuevos actos de vandalismo contra subestaciones eléctricas dejan 14,000 clientes sin servicio

Estados Unidos
Más de 100,000 hogares y negocios siguen sin electricidad por fuertes tormentas en el noreste
2 mins

Más de 100,000 hogares y negocios siguen sin electricidad por fuertes tormentas en el noreste

Estados Unidos

¿Qué regiones pagarán más por la electricidad durante el invierno?

Las variaciones regionales serán importantes, advierte el reporte. La EIA proyecta que el Noreste del país registrará el mayor incremento porcentual en costos de electricidad.

“Prevemos que los hogares que se calienten con electricidad en el Noreste serán los que más gasten, con 1,520 dólares, seguidos de los del Medio Oeste, con un gasto previsto en electricidad de 1,280 dólares este invierno”, dice el reporte.

En contraste, los hogares en el sur, donde la electricidad se utiliza menos intensamente para calefacción, experimentarán solo aumentos moderados y pagarán hasta $1,030. Un aumento del 4%.

Para los estados en la región del Este, el aumento será de un 3%, por lo que pagarán hasta $1,120.

Mientras tanto, la agencia pronostica costos estables o menores para otros combustibles de calefacción, como el gas natural, el aceite para calefacción y el propano, gracias a suministros estables y un invierno ligeramente más cálido.

PUBLICIDAD

¿Qué otros factores influirán a que pagues más por la electricidad este invierno?

Varios factores contribuyen a este incremento, advierte la administración.

Primero, los costos del combustible para generación eléctrica, en particular del gas natural, se mantienen elevados en comparación con los niveles previos a la pandemia.

Aunque los precios del gas se han moderado desde sus máximos de 2022, las compañías eléctricas continúan trasladando a los consumidores los aumentos de costos anteriores mediante ajustes tarifarios aprobados por reguladores estatales.

En segundo lugar, las inversiones en infraestructura y capacidad por parte de las empresas eléctricas también presionan las tarifas.

Muchas compañías están modernizando redes antiguas, ampliando la generación renovable y construyendo sistemas de almacenamiento de energía, gastos que se reflejan gradualmente en las facturas de los consumidores.

Mira también:

Video ¿Cómo se verá afectada la economía familiar por los aranceles recíprocos de Trump? Experto explica
Relacionados:
electricidadEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD