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¿Se cayó X? Reportan estas fallas hoy miércoles 18 de marzo 2026

Esto es lo que se sabe sobre la caída de X este miércoles 18 de marzo de 2026.

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Por:N+ Univision
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Usuarios de la red social X reportaron fallas hoy miércoles 18 de marzo 2026, pues la red social antes conocida como Twitter no carga los posts.

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De acuerdo con los reportes en Downdetector durante la mañana de este miércoles, los usuarios de X señalaron fallas principalmente con la versión móvil de la app.

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Otra de las fallas que se detectó fue en la carga de los posts, pues no se podían visualizar en el feed de X, ni en el timeline.

Según los reportes, tampoco se puede abrir el chat, ya que no carga y en el caso del buscador solo aparece en blanco.

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