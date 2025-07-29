Cambiar Ciudad
Se acerca la temporada de tarántulas y en estos estados se verán muchas de estas aterradoras arañas pronto

Como cada año, miles de tarántulas comienzan a emerger de sus madrigueras en estados del suroeste y oeste de Estados Unidos, con lo que inician una sorprendente migración en busca de pareja.

Video Tarántulas marrones en Texas: La época del cortejo está aquí

Por esta época del año, una escena tan fascinante como aterradora invade el oeste y suroeste de Estados Unidos: hordas de tarántulas salen de sus madrigueras en busca de pareja.

La temporada de tarántulas, entre agosto y octubre, es el periodo del año en el que los machos adultos dejan la seguridad de sus túneles subterráneos para buscar hembras y reproducirse.

Normalmente, permanecen ocultos durante la mayor parte del año, pero en las próximas semanas, la llegada de lluvias y temperaturas más frescas los animará a aventurarse en la superficie.

En todo Estados Unidos existen 29 especies de tarántulas, y durante esta temporada de apareamiento se les podrá ver especialmente en hábitats áridos y semiáridos.

¿Por qué las tarántulas aparecen en masa estos meses?

Las tarántulas aparecen en esta época debido a su ciclo de vida y comportamiento reproductivo. Las hembras, que pueden vivir hasta 25 años, permanecen casi todo el tiempo protegidas en sus refugios subterráneos, donde esperan a los machos.

Estos últimos, tras 5 a 10 años de crecimiento y sucesivas mudas, emergen durante una sola temporada de apareamiento que ocurre principalmente en otoño, entre finales de agosto y noviembre, cuando las condiciones de temperatura y humedad son ideales.

Durante este periodo, los machos recorren grandes distancias en busca de señales químicas, llamadas feromonas, que las hembras liberan para atraerlos.

Esta búsqueda masiva hace que las tarántulas, antes invisibles bajo tierra, sean visibles en grandes números.

¿Cuándo y dónde se verán las tarántulas?

Dan McCamish, científico ambiental senior de Parques Estatales de California, dijo a USA Today que a medida que bajan las temperaturas y aumenta la humedad, los machos salen en grandes números durante las noches, especialmente desde el atardecer hasta el amanecer.

De acuerdo con el Austin American-Statesman, en Texas el fenómeno ya es visible y numerosas tarántulas están apareciendo en pastizales y zonas desérticas del sur del estado.

Además de dicho estado, se podrá observar un gran volumen de tarántulas en California, Colorado, Kansas y Nuevo México. Sin embargo, según reportó The Independent, también predominarán en sus hábitats en estados del oeste y suroeste, como Arizona, California, Nevada, Utah, Oregón y Washington.

Ciertas especies, como la tarántula mexicana de rabadilla roja, serán abundantes en el sur de Florida, y la tarántula texana podrá verse en estados como Oklahoma y Misuri.

Contrario a la mala fama que las rodea, expertos como Texas A&M AgriLife, institución educativa y de investigación del sistema universitario de Texas enfocada en la agricultura, señalan que las tarántulas son animales apacibles y desempeñan un papel clave en el equilibrio ecológico, pues ayudan a controlar poblaciones de insectos y mejorar el suelo.

Por ello, se recomienda no molestarlas ni intentar manipularlas, simplemente admirarlas y dejarlas en paz.

Video Las tarántulas salen de su madriguera para aparearse en esta época en Mount Diablo
