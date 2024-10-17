El gigantesco tiburón blanco que apareció muerto en una playa de Massachusetts y necesitaron una grúa para retirarlo

Video Amenazados por un gran tiburón blanco: las imágenes del animal nadando junto a un grupo de surfistas

El cuerpo de un gigantesco tiburón blanco, que apareció muerto en una playa de Massachusetts, tuvo que ser retirado con una grúa y trasladado para identificar la causa de su muerte, informaron a través de redes sociales las autoridades locales.

“No es una de nuestras típicas llamadas de rescate”, dijo el departamento de policía de Orleans, que compartió en redes sociales las imágenes del enorme escualo de más de 12 pies siendo trasladado en una grúa de la policía.

PUBLICIDAD

“Como siempre, respondimos a la llamada. Por desgracia, este gigante fue localizado arrastrado por la corriente en la playa, y, al igual que cuando se atasca un 4x4 en la arena, llamamos a una grúa para remolcarlo”, dice una publicación de este martes.

Tanto el departamento de policía de Orleans como la AWSC expresaron su tristeza por la muerte del animal, pero la organización dijo que se aprovecharán sus restos para tomar muestras de órganos, tejidos, secciones de huesos y más “para avanzar en el conocimiento de esta especie”. <br> Imagen Orleans Police Department Facebook

¿Cuál fue la causa de la muerte del tiburón blanco hallado en una playa en Massachusetts?

Las autoridades aún desconocen las causas de la muerte del tiburón, pero una asociación dedicada a la conservación del tiburón blanco del Atlántico (AWSC, por sus siglas en inglés) reveló más detalles del espécimen que fue encontrado en la playa de Nauset.

“Se ha realizado una necropsia al tiburón blanco que apareció en la playa de Nauset, dirigida por el científico Greg Skomal de la División de Pesca Marina de Massachusetts y se tomaron medidas y muestras del tiburón para aprender más acerca de su anatomía interna y externa y la causa de la muerte”, dijo la AWSC en un comunicado compartido en redes sociales este miércoles.

De acuerdo con la asociación, este tiburón había sido previamente identificado con el nombre de Koala en 2022. Koala medía un poco más de 12 pies y era un tiburón blanco macho ya en edad madura.

La AWSC compartió también fotografías del momento del retiro de la playa del enorme escualo en donde se pueden apreciar a un grupo de personas observando los filosos dientes y las grandes aletas del tiburón blanco.

Here is what we know:

🦈 This shark was a previously identified individual, Koala, identified in 2022

🦈 Total length was just over 12ft and he was a mature male

🦈 There are no obvious signs of how or why Koala died. Further testing will have to be done to find a cause of death pic.twitter.com/3DjE2tFZPi — Atlantic White Shark Conservancy (@A_WhiteShark) October 16, 2024

“No hay signos evidentes de cómo o por qué murió Koala. Habrá que hacer más pruebas para averiguar la causa de la muerte”, dice el comunicado.

PUBLICIDAD

Tanto el departamento de policía de Orleans como la AWSC expresaron su tristeza por la muerte del animal, pero la organización dijo que se aprovecharán sus restos para tomar muestras de órganos, tejidos, secciones de huesos y más “para avanzar en el conocimiento de esta especie”.

Mira también: