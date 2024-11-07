Cambiar Ciudad
Animales

El escape de más de 40 monos de un laboratorio que genera una intensa búsqueda en Carolina del Sur

Las autoridades han pedido a los residentes de la zona que cierren las puertas y ventanas de sus casas para que los monos no encuentren un lugar donde esconderse, y si ven a los primates, deben llamar al 911 para que los empleados de la empresa y la policía puedan capturarlos.

Por:
Univision y AP
Video Hallan a más de 80 monos muertos en medio de altas temperaturas en México

Cuarenta y tres monos que escaparon de laboratorio utilizado para realizar investigaciones médicas en Carolina del Sur mantienen a las autoridades locales en una intensa búsqueda y a los habitantes de la zona en alerta.

El departamento de policía de Yemassee informó este jueves a través de redes sociales de un incidente en las instalaciones del laboratorio Alpha Genesis, donde escaparon 43 'macacos Rhesus' el miércoles cerca de la 1:00 pm.

Los primates son hembras muy jóvenes que pesan aproximadamente entre seis y siete libras y de acuerdo con las autoridades, “nunca han sido utilizados para pruebas en el laboratorio debido a su corta edad y tamaño”, dice la publicación en Facebook.

El jefe de policía local, Gregory Alexander, dijo que los monos escaparon cuando un nuevo empleado del laboratorio no cerró completamente un área donde se encontraban los primates.

El laboratorio suele manejar las fugas dentro del lugar, pero los monos salieron del complejo hasta aproximadamente 1 milla del centro de Yemassee, indicó Alexander.

Autoridades piden a residentes que mantengan las puertas y ventanas cerradas

A más de 24 horas del escape de los macacos, las autoridades y el laboratorio continúan con la búsqueda. Alpha Genesis ha tomado la iniciativa, instalando trampas y utilizando cámaras de imagen térmica para recapturar a los monos, dijo el jefe de la policía.

Pero mientras son encontrados las autoridades han pedido a los residentes de la zona que cierren las puertas y ventanas de sus casas para que los monos no encuentren un lugar donde esconderse, y si ven a los primates, deben llamar al 911 para que los empleados de la empresa y la policía puedan capturarlos.

“Se recomienda al público que evite el área ya que estos animales se describen como asustadizos y cualquier ruido o movimiento adicional podría dificultar su captura segura”, dice el comunicado en redes sociales.

A pesar de ello las autoridades insisten en que “Casi no hay ningún peligro para el público”, afirmó Alexander. “No están infectados con ninguna enfermedad. Son inofensivos y un poco asustadizos”, dijo.

Un portavoz de Alpha Genesis confirmó que estos animales son demasiado jóvenes para portar enfermedades.

Un grupo de defensa de los animales pide que se investigue al laboratorio

Este no es el primer escape de primates que sufre el laboratorio. En 2018, autoridades federales multaron a Alpha Genesis con 12,600 dólares tras la fuga de docenas de primates. Las autoridades dijeron que 26 primates escaparon de las instalaciones de Yemassee en 2014, y que otros 19 se fugaron en 2016.

Alpha Genesis proporciona primates para investigación en todo el mundo en su complejo, ubicado a unas 50 millas al noreste de Savannah, Georgia, según su sitio web.

El grupo de defensa de los animales 'Stop Animal Exploitation Now' envió una carta este jueves al Departamento de Agricultura solicitando a la agencia que envíe inmediatamente un inspector a las instalaciones de Alpha Genesis, realice una investigación exhaustiva y lo trate como un infractor reincidente.

"El claro descuido que permitió escapar a estos 40 monos puso en peligro no solo la seguridad de los animales, sino que también puso en riesgo a los residentes de Carolina del Sur", escribió Michael Budkie, director ejecutivo del grupo.

